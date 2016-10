Momentan nur zweite Wahl: Werders Aron Johannsson. (nordphoto / Ewert, nordphoto)

Leicht gesagt. Johannsson, der in dieser Saison vier Mal zum Einsatz gekommen ist und dabei 185 Minuten auf dem Platz gestanden hat, fällt es schwer, draußen auf der Bank zu sitzen, wenn die anderen spielen. Johannsson, der im Sommer 2015 für mehr als vier Millionen Euro vom AZ Alkmaar zu Werder wechselte, war bei seinen bisherigen Stationen meist Stammspieler. „Ich bin eigentlich kein geduldiger Mensch”, sagt er, „aber so ist die Situation gerade.”

Am vergangenen Sonntag reichte es gegen Leipzig für eine Einwechslung in der 70. Minute. Es war sein erster Einsatz nach der Zwei-Spiele-Sperre, die er sich am dritten Spieltag wegen einer Schiedsrichter-Beleidigung beim Auswärtsspiel in Mönchengladbach eingehandelt hatte. In Leipzig durfte Johannsson nach seiner Einwechslung im Sturm als zweite Spitze neben Ousman Manneh agieren. „Ich finde es besser, wenn ich mit einem weiteren Angreifer stürme”, sagt Johannsson und hofft, dass Werder-Trainer Alexander Nouri in den kommenden Partien vielleicht häufiger auf die Variante mit zwei zentralen Angreifern zurückgreifen wird.

Aktuell scheint der Platz im Sturmzentrum durch die starken Auftritte des 19-Jährigen Ousman Manneh besetzt zu sein. „Es ist natürlich schwer, weil Ous sehr gut spielt”, sagt Johannsson, der sich aber auch nicht vor der Rückkehr der Langzeitverletzten Claudio Pizarro und Max Kruse scheut. „Es ist nicht entscheidend, wer fit ist oder nicht. Ich will immer spielen. Ich habe die Qualität, der Mannschaft zu helfen.”

Sich selbst sieht sich Johannsson nach seiner fast elfmonatigen Verletzungspause noch nicht bei 100 Prozent. Er benötige mehr Spielpraxis, um diese zu erreichen, betont Aron Johannsson. „Ich muss beweisen, dass ich spielen muss.” Und außerdem will Johannsson sich nicht in Geduld üben – er will spielen.