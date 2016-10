Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Werder-Profi Lamine Sané "Glück im Unglück" bei Sané

Werder-Innenverteidiger Lamine Sané hat im Spiel gegen den SC Freiburg am Samstag lediglich kleinere Einrisse am Außenband erlitten. Das gaben die Grün-Weißen am Sonntag bekannt.