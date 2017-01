Besonderes Merkmal: besonders schnell. Viele glauben, Serge Gnabry – hier im Testspiel gegen den Karlsruher SC im Werder-Trainingslager von Andalusien – wird auch schnell wieder verschwunden sein aus Bremen und im Sommer den Klub in Richtung Top-Klub verlassen. „Heute ist heute, die Zukunft ist die Zukunft“, sagt der Angreifer dazu. (nordphoto)

Stichwort Sechstagerennen. Hmm. Serge Gnabry wird da wohl eher nicht hingehen. Mit Radsport hat er’s nicht so, er hat es damit so wenig, dass er noch nicht mal weiß, was das ist, ein Sechstagerennen. Darüber hinaus geht es ihm aber ganz gut in dieser Stadt, zu deren besonderen Merkmalen halt die Ausrichtung eines Sechstagerennens gehört. Es gehe einem Fußballprofi, sagt der Fußballprofi Serge Gnabry, immer gut in einer Stadt, wenn es auf dem Fußballplatz der Stadt gut laufe für einen. Da sei es dann ziemlich egal, was die Stadt ansonsten so zu bieten habe.

Bei ihm läuft es prima auf dem Platz. So prima, dass er, seit einem halben Jahr erst da und komplett kenntnisfrei in Sachen Sechstagerennen, mittlerweile einer der bekanntesten Bremer ist. Man darf behaupten: Bremen – oder wenigstens Fußball-Bremen – liebt diesen jungen Werder-Profi, der so beschleunigen kann wie einst Ailton. Der bei Werder die meisten Tore schießt und zum Leistungsträger wie Nationalspieler wurde. Es ist, Werders bescheidene Tabellen-Situation mal ausgeblendet, alles sehr okay zwischen Bremen und Gnabry. Die Frage ist nur: Wie lange noch? Gnabry könnte bald zu gut für Bremen sein. Beziehungsweise Bremen nicht gut genug für ihn.

Es war im vergangenen Sommer schon erstaunlich genug, dass solch ein Talent wie der Angreifer Serge Gnabry überhaupt in Bremen gelandet ist. Er gehörte immerhin zum Kader des FC Arsenal und hatte beim olympischen Turnier in Brasilien der halben Fußball-Welt sein großes Talent vorführen können. Noch bevor er das erste Tor für seinen neuen Klub aus den (sportlich) hinteren Reihen der Bundesliga geschossen hatte, wurde vermutet, dass sein neuer Klub wohl nicht lange etwas haben wird von diesem Ausnahmetalent. Der FC Bayern habe ihn nur für ein Jahr geparkt in Bremen, hieß es. Und allen Dementis zum Trotz denken immer noch viele: Das stimmt bestimmt.

"Dazu habe ich nichts zu sagen"

In der Winterpause kam nun eine gute und eine nicht so gute Nachricht für die Gnabry- und Werder-Anhänger. Nein, es liegen keine Angebote anderer Klubs vor, berichtete Sportchef Frank Baumann. Und ja, Serge Gnabry werde auf jeden Fall die Rückrunde für Werder spielen. Der Spieler selbst sagte dazu am Freitag: „Ich habe nicht vor, schon nach sechs Monaten wieder zu wechseln.“ Die nicht so gute Nachricht: Es soll eine Ausstiegsklausel im bis 2020 laufenden Vertrag geben. Laut „Bild“-Zeitung liegt sie bei acht Millionen Euro. Werder schweigt darüber. Man weiß nur, dass in solchen Fällen Ausstiegsklauseln die Regel und nicht die Ausnahme sind. „Dazu habe ich nichts zu sagen“, sagt dazu, erwartungsgemäß, Serge Gnabry.

Er ist niemand, den ein Gespräch über dieses Thema, über das so wenig gesagt und so viel geredet wird, sonderlich belastet. Er bleibt da sozusagen ganz cool. Er ist einer, der mit Sicherheit weiß, wie gut er kicken kann, da fällt es schon mal viel leichter, cool zu bleiben. Er muss sich fürs Cool-Sein nicht anstrengen, er ist es. „Die Zukunft?“, fragt er zurück, als in der Presserunde die erste Frage nach seiner Zukunft kommt. Heute sei halt heute, die Zukunft sei halt die Zukunft. Er habe auch nicht das Ziel, gleich nach einem Jahr wieder zu gehen, aber wer wisse denn schon, was passieren werde in ein paar Monaten.

Vielleicht käme ja ein Klub aus der schwerreichen Premier League mit einer 45-Millionen-Offerte um die Ecke, und was dann? Und dann sagt Serge Gnabry einen ganz lapidaren Satz. Der beschreibt die Lage dann trotzdem am besten. „Es liegt daran, wie ich performe“, sagt er. Wie er spielen wird bis zum Sommer: Das wird darüber entscheiden, was im Sommer passiert mit ihm.

Wenn man mal voraussetzt, dass er in der Rückrunde an das anknüpft, was er in der Hinrunde gezeigt hat, dann dürfte er weggehen im Sommer. Zumindest ist dann die Wahrscheinlichkeit für einen Wechsel deutlich höher als die Wahrscheinlichkeit für einen Verbleib. Anzeichen für ein Absinken der Leistungskurve gibt es keine. Die Winterpause, die Gnabry vorwiegend in New York verbracht hatte, kam quasi zu einem günstigen Zeitpunkt. Nach einer langen wie schlauchenden Phase mit Olympia-Turnier, Bundesliga plus Nationalmannschaft, mit Vereinswechsel, Trainerwechsel, ohne Urlaub, ohne Vorbereitung, hatte in der Adventszeit die Frische gefehlt und die Explosivität im Antritt nachgelassen. Das Knie schmerzte.

Jetzt sind die Knieschmerzen weitgehend abgeklungen und die Frische ist wieder da. Serge Gnabry fühlt sich bereit. Er sagt, dass er sich weiter verbessern und steigern will. Sein Trainer will das auch und weiß, dass das gar nicht so einfach ist. Dafür war Gnabrys Hinrunde viel zu gut. „Ich denke, er hat die Messlatte ganz schön hochgelegt“, sagt Alexander Nouri.

Nouri hofft auf das, was andere für die Quadratur des Kreises halten könnten. Nouri wünscht sich, dass Gnabry noch stärker wird und dennoch weiter bei Werder bleibt. „Ich hoffe, dass wir ihm den Weg ebnen können, dass es noch länger geht mit ihm bei uns“, sagt Nouri und verweist auf „ein gutes Gespräch“ zwischen Spieler und Trainer im Trainingslager von Andalusien. Es bleibt allerdings der Eindruck: Werder muss sich deutlich mehr steigern, als Gnabry sich steigern muss, damit er Werder über den Sommer hinaus erhalten bleibt. Die Rückrunde der Bundesliga wird für Werder herausfordernd genug – auch in dieser Hinsicht.