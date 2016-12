Jubelt nach seinem Treffer zum Ausgleich: Serge Gnabry. (nordphoto)

Sollte am Ende dieses Halbjahres Werders Fußballer der Saison gesucht werden, dann kann die Wahl nur auf Serge Gnabry fallen. Wie schon am Sonnabend gegen den 1. FC Köln erzielte der Offensivmann Werders einziges Tor. Und wie schon am Sonnabend gegen den 1. FC Köln war es der Treffer zum 1:1. Aber ganz anders als gegen Köln fiel dieses Tor, das Werder einen verdienten Punkt rettete, nicht früh im Spiel, sondern ganz spät. In der 87. Minute schloss Gnabry einen von ihm selbst eingeleiteten Angriffszug ab. Die Hereingabe von Linksverteidiger Santiago Garcia wuchtete er ins Tor. Nur wenige Minute zuvor hatte Gnabry eine Hereingabe von Max Kruse noch haarscharf verpasst.

Werder ist nach dem 1:1 gegen 1899 Hoffenheim nun schon seit fünf Spielen ungeschlagen. Die taktischen und spielerischen Fortschritte setzen sich fort, und auch ganz wichtig: Werder überwintert nach diesem Teilerfolg bei den in dieser Saison weiterhin unbesiegten Hoffenheimern auf einem Nichtabstiegsplatz. Am Vortag hatten der HSV und der VfL Wolfsburg mit ihren Siegen für reichlich Druck auf Werder und die übrigen Mannschaften aus dem Tabellenkeller gesorgt.

Dass Werder nicht die volle Punktzahl in Hoffenheim schaffte, lag an einem Ex-Bremer. Dass Sandro Wagner in seiner Zeit als Werder-Stürmer Angst und Schrecken beim Gegner verbreitet hat, kann man nicht gerade behaupten. Fünf Tore erzielte Sandro Wagner in seinen gut eineinhalb Bremer Jahren. Als er im Sommer 2012 den Klub verließ, hielt sich das Bedauern darüber in engen Grenzen. Dafür trifft Wagner nun mit Vorliebe, wenn Werder sein Gegner ist. Für seinen alten Klub Darmstadt 98 waren es in der vergangenen Bundesliga-Saison drei Treffer gegen Werder, und nun hat Wagner auch für seinen neuen Klub 1899 Hoffenheim gegen Werder getroffen.

Werder hatte bis zu diesem Tor defensiv solide gestanden und keine richtig gute Hoffenheimer Chance zugelassen. Das lag auch an der Systemumstellung, die Werder-Trainer Alexander Nouri vorgenommen hatte. Werder spielte erstmals von Beginn an mit einer Dreierkette. Diese Umstellung verhalf Milos Veljkovic, einem gelernten Innenverteidiger, nach längerer Pause zu seiner Rückkehr in die Startelf, seine Nebenmänner waren die etablierten Innenverteidiger Niklas Moisander und Lamine Sané. Auf den Außenverteidigerpositionen spielten Robert Bauer (rechts) und Santiago Garcia (links). Im Mittelfeld kehrte Zlatko Junuzovic für den angeschlagenen Kapitän Clemens Fritz in die Startelf zurück. Fin Bartels dagegen saß zunächst draußen.

Nouri begründete den Systemwechsel damit, „auf dem Flügel mehr Stabilität haben zu wollen“. Das klappte lange Zeit erstaunlich gut gegen bewegliche und äußerst ballsichere Hoffenheimer. Das Gegentor nahm trotzdem seinen Ausgang auf Außen. Nach einer eigentlich von Claudio Pizarro schon geklärten Ecke landete der Ball über zwei Stationen bei Kerem Demirbay. Dessen Hereingabe in den Bremer Strafraum war lange unterwegs, ehe Sandro Wagner, von Sané nicht energisch gestört, die Fußspitze an den Ball bekam und ihn vor Jaroslav Drobny ins Tor spitzelte. Der Werder-Torwart sah unglücklich aus dabei, seine Arme hatte er bereits fangbereit gehabt, nur landete der Ball nicht bei ihm, sondern im Netz.

So positiv sich Werders 3-5-2-Aufstellung auf die defensive Stabilität auswirkte, so wenig half sie offensiv. In einer oft temporeichen und immer intensiven Partie kam Werder nur schwer zu Chancen. Zwar war stets das Offensivtrio Serge Gnabry, Max Kruse und Pizarro daran beteiligt, wenn Werder nach vorne stieß, aber für die erste Aufregung musste schon ein Hoffenheimer Sorgen: Ein Querschläger von Stürmer Mark Uth landete auf der Latte des eigenen Tores (13.). Gnabry schoss den Ball danach aus gut 30 Metern knapp über das Tor (29.), Pizarros Schuss nach Fehler von Kevin Vogt konnte TSG-Torwart Oliver Baumann gerade noch abwehren (39.). Die beste Hoffenheimer Chance vergab Niklas Süle, der mit einer Direktabnahme am herausragend reagierenden Drobny scheiterte (34.). Das war’s aber auch schon an Höhepunkten vor der Pause.

In der Halbzeit reagierte Nouri auf den Rückstand. Der Werder-Trainer brachte den offensivstarken Fin Bartels für Philipp Bargfrede. Damit einher ging die Rückkehr zum gewohnten 4-4-2-System, Veljkovic rückte nun in die Zentrale vor der Abwehr. Werders Offensivspiel wurde dadurch besser. Zunächst übersah Kruse bei seinem Schuss aus 18 Metern über das Tor den besser postierten Gnabry (58.), danach parierte 1899-Schlussmann Baumann einen Schlenzer von Bartels (59.). Nominell hatte Werder mittlerweile nun sogar mehr Abschlüsse als die Hoffenheimer, aber dafür waren deren Chancen größer, so auch in der 65. Minute, als Drobny mit einer klasse Fußbabwehr gegen Jeremy Toljan das drohende 0:2 verhinderte.

Das fiel auch tatsächlich nicht mehr, stattdessen durfte Werder über Gnabrys Ausgleich jubeln, und der war nicht unverdient, weil Hoffenheim seine zahlreichen Kontermöglichkeiten nicht zielstrebig und konsequent genug ausspielte, Werder dagegen mehr und mehr Zug zum Tor entwickelte. So können die Bremer in die Winterpause gehen.