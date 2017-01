Serge Gnabry. (nordphoto)

Dies solle allerdings mit Abläufen geschehen, die "für sie genau angepasst" sind, sagte Werder-Trainer Alexander Nouri vor der Übungseinheit, die um 15 Uhr beginnt.

Florian Grillitsch, der sich am Samstag an der Schulter verletzt hatte, bekommt unterdessen eine Trainingspause. Laut Nouri werde der Österreicher in den kommenden Tagen wieder ins Training einsteigen.

Somit wird Grillitsch auch die beiden Werder-Testspiele am Montag gegen den Karlsruher SC (14 Uhr) und den FC Brügge (18 Uhr) verpassen. (wk)