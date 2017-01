Florian Grillitsch. (nordphoto)

Grillitsch hatte sich beim Training am Sonnabend die Schulter verdreht. Zunächst waren Sportchef und Trainer davon ausgegangen, dass Grillitsch schon am Sonntag wieder trainieren könnte. Nun wird er erst im Lauf der Woche in Bremen wieder ins Training einsteigen können.

Das Gleiche gilt für Philipp Bargfrede, der das Trainingslager wegen Rückenproblemen verpasste. Der Einsatz des Mittelfeldspielers beim Bundesliga-Auftakt gegen Dortmund ist fraglich.