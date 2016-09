Richtungsweisend: Werders Trainer Viktor Skripnik und sein Team haben jetzt drei Spiele in acht Tagen. (dpa)

Viktor Skripnik hat am Donnerstag einen wunderbaren Satz gesagt. Der Satz war vor allem deswegen wunderbar, weil er perfekt beschrieb, wie vage Werders Hoffnungen zurzeit sind. „Ich sehe eine Tendenz zur Steigerung”, sagte Skripnik. Soll wohl heißen: Seine Mannschaft ist zuletzt noch nicht so richtig besser geworden, aber sie vermittelte zumindest den Eindruck, dass sie demnächst besser werden könnte. Am besten wäre, sie finge am Sonnabend damit an. Um 18.30 Uhr treten die Bremer bei Borussia Mönchengladbach an. „Wir müssen einen mutigen Auftritt zeigen”, sagte Skripnik. „Ich bin fest überzeugt, dass wir das können.”

Das Spiel in Gladbach wird für Werder ein Geduldsspiel. Es wird Auskunft darüber geben, wie viel Geduld Werders Fans noch mit ihrer Mannschaft haben, wie viel Geduld der Sportchef Frank Baumann noch mit Skripnik hat – und wie viel Geduld alte und neue Bremer Spieler noch brauchen, bis sie gemeinsam als wettkampftaugliche Einheit funktionieren.

Zwei Spieltage ist diese Bundesliga-Saison erst alt, aber Werder steht schon jetzt so unter Spannung, als steuere man auf die Entscheidung zu. Denn Werder ist Letzter, mit null Punkten und 1:8 Toren. „Nach ein, zwei, drei Spieltagen hat die Tabelle ja noch keine große Aussagekraft”, sagte Baumann. Nach fünf Spieltagen aber ist das schon anders. Wenn Werder auch dann noch nicht gewonnen hat, könnten auch dem gelassensten Sportchef irgendwann die Argumente ausgehen.

Drei Spiele in acht Tagen

Aber so weit ist es noch nicht. Erst einmal hat Skripniks Mannschaft jetzt drei Spiele in acht Tagen; auf die Dienstreise nach Gladbach folgen die Heimspiele gegen Mainz 05 und den VfL Wolfsburg. Ist das, angesichts von Werders jüngsten Selbstzweifeln und Werders anhaltenden Verletzungssorgen, eher ein Risiko – oder doch eine Chance?

Baumann sagt: „Ich glaube, es ist eher eine Chance.” Er hofft, dass seine Bremer nun „innerhalb von einer Woche einiges geraderücken können”. Baumann kennt das Geschäft, er weiß: „Im Fußball geht das sehr, sehr schnell.” Natürlich, fügt der Sportchef noch an, „haben wir die Hoffnung, dass wir nach den drei Spielen in der Tabelle deutlich besser dastehen”.

Baumann sieht, dass Werder weiterhin auf die Stammkräfte Claudio Pizarro und Max Kruse, Philipp Bargfrede und Santiago Garcia verzichten muss und jetzt auch noch auf den frisch operierten Luca Caldirola. Aber er sieht auch, dass Werder vorankommen muss und dass es Zeit wird für das erste Erfolgserlebnis in dieser Saison. Skripnik und seine Spieler können jetzt beweisen, dass sie Kämpfer sind, dass sie nie aufgeben und dass sie gerade dann eine Überraschung schaffen können, wenn die wenigsten damit rechnen. „Letzte Saison haben wir das schon geschafft”, sagte Skripnik. Im Achtelfinale des DFB-Pokals gewann Werder im Dezember vergangenen Jahres nach einer wilden, wendungsreichen, furiosen Partie in Gladbach 4:3.

Werder will die Nerven behalten

„Die Mannschaft hat da bewiesen, dass sie nach Rückständen, nach Rückschlägen zurückkommen kann”, sagte Baumann. Zuletzt hingegen, bei der 1:2-Heimniederlage gegen den FC Augsburg, genügte nach der 1:0-Führung der Bremer ein Gegentor, um sie total zu verunsichern. Da habe er „deutlich gemerkt, dass wir nach dem Gegentor anders aufgetreten sind als vorher”, sagte Baumann. „Diese Reaktion muss sich natürlich verändern.” Das sei in den vergangenen Tagen auch angesprochen worden. Der Sportchef betonte aber auch, der fehlende Mut nach einem Rückschlag sei „kein grundsätzliches Problem”.

Am besten wäre, Werder würde gar nicht erst ein Gegentor kassieren. Nur ist das wenig realistisch. Zum einen, weil Gladbachs Offensive fast jede Abwehr der Liga in Verlegenheit stürzen kann. Zum anderen, weil Werders Defensive ziemlich wackelig wirkt. „Wir müssen hoch konzentriert sein, um uns aus dieser Situation zu befreien”, sagte Baumann. Sollten die Bremer nicht aufpassen, könnte Gladbachs Sturm sie so durcheinanderwirbeln, dass ihnen noch Tage später schwindelig ist. Das wollen sie nicht. Sie wollen die Nerven behalten.

Aber geht das? Kriegt man die jüngste Angst so leicht aus den Köpfen heraus? Viktor Skripnik erzählte, am Dienstag habe seine Mannschaft ja eine Torfkahnfahrt auf der Hamme gemacht. Damit die Spieler sich näherkommen. Damit die Köpfe frei werden. „Wir wollten ein bisschen atmen im Wald”, sagte er. „Ich hoffe, das bringt uns weiter.” Mehr als diese Hoffnung hat Werders Trainer momentan nicht.