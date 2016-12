Verlangt von einer Mannschaft Geduld im Spielaufbau: Herthas Trainer Pal Dardai. Und es zahlt sich aus. (Boris Streubel, Bongarts/Getty Images)

Fischgrätparkett, schwere Ledersessel, Vintage-Möbel und blanke Ziegelwände: Hertha BSC, gegründet vor 124 Jahren im damaligen Arbeiterbezirk Prenzlauer Berg, seit Jahrzehnten zu Hause im schicken alten Westen der Stadt, macht jetzt auch ein bisschen auf Berlin-Mitte.

Der Fußball-Bundesligist hat sich in einem sogenannten Co-Working-Space auf der Friedrichstraße eingemietet; dort, wo die kreative Szene nur einen Schreibtisch und einen schnellen Internetanschluss braucht, um dem nachzugehen, was sie Arbeit nennt. Hertha BSC (Kampfname: alte Dame) sucht gerade verzweifelt Anschluss an diese junge Szene. Digitale Transformation nennt der Klub das, was bei den gestandenen Fans aus Moabit und Tempelhof bisher nicht so richtig gut ankommt. Eine andere Transformation funktioniert hingegen reibungslos: die vom Abstiegskandidaten zum Spitzenklub.

Hertha nimmt nicht nur in der Tabelle den Platz einer Spitzenmannschaft ein, Hertha spielt und gewinnt auch wie eine Spitzenmannschaft. Vor einer Woche zum Beispiel, als die Berliner beim VfL Wolfsburg zweimal in Rückstand gerieten, zweimal ausglichen – und mit einem Foulelfmeter in der Nachspielzeit den 3:2-Endstand erzielten. Besser kriegen das selbst die Bayern nicht hin. „Wenn wir letztes Jahr ein Gegentor kassiert haben, sind wir in Panik geraten und haben die Spiele verloren“, sagt Salomon Kalou, der den Elfmeter verwandelt hat. „Jetzt haben wir die Stärke, das Spiel zu drehen. Wir haben eine Menge gelernt.“

Abgesehen von diesem Lerneffekt ist die Hinrunde eine Blaupause dessen, was im vergangenen Jahr passiert ist. Auch da hielt sich Hertha verlässlich an der Spitze, stand zur Winterpause auf Platz drei. Und wie damals, so zeichnet sich das Spiel auch jetzt wieder durch Kompaktheit, Stabilität und Effizienz aus. In Wolfsburg ließ die Hertha nur drei Schüsse auf ihr Tor zu; vier brachte sie selbst aufs Tor – drei waren drin.

Qualität geht vor Quantität

Qualität geht vor Quantität: Pal Dardai will von seiner Mannschaft keine überhasteten Abschlüsse sehen; er will, dass die Angriffe strukturiert und geduldig angebahnt werden. „Wir haben keinen sinnlosen Ballbesitz“, sagt Herthas ungarischer Trainer. „Wir wissen immer, wo wir die Aktion zu Ende bringen wollen.“ Seine Mannschaft hat sich in den ersten 13 Spielen dieser Saison weniger Torchancen erspielt als der Tabellenletzte Ingolstadt – aber doppelt so viele Tore geschossen (und nur halb so viele kassiert).

Das Paradoxe ist: Obwohl sich die Vorsaison gewissermaßen wiederholt, obwohl die Berliner zum zweiten Mal hintereinander so weit oben stehen, gelten sie auch jetzt wieder als das Überraschungsteam. Weil eben zwischen zwei hervorragenden Hinrunden auch eine verkorkste Rückrunde lag, in der nur Absteiger Hannover weniger Punkte holte als Hertha.

"Die Tabelle jetzt lügt nicht"

Die Erwartungen vor der Saison waren genauso gedämpft wie vor einem Jahr. Wochenlang wurde über Neuverpflichtungen debattiert – aber es kam keiner. In der Europa-League-Qualifikation scheiterte Hertha an Bröndby, was die Stimmung auch nicht gerade verbesserte. Viereinhalb Monate später steht Hertha mit 27 Punkten auf Platz drei und hat damit einen neuen Klubrekord aufgestellt. „Die Tabelle jetzt lügt nicht“, sagt Dardai, „aber das Ende ist noch weit.“

Die vermeintlichen Nachteile haben sich längst als Vorteile entpuppt. Durch das frühe Aus im Europacup blieb Hertha die Doppelbelastung erspart; und dass sich der Klub auf dem Transfermarkt weitgehend zurückgehalten hat, heißt nichts anderes, als dass Dardai eine eingespielte Mannschaft aufbieten kann. „Jeder Spieler weiß, was seine Aufgabe ist“, sagt Dardai. „Das ist unsere Stärke.“ Von den drei Neuen − Ondrej Duda, Alexander Esswein, Allan – gehört keiner der Stammelf an.

Der 40 Jahre alte Ungar hat sich eine Mannschaft getreu nach seinem Abbild erschaffen. Auch Dardai war als defensiver Mittelfeldspieler keiner für die Überdinger, dafür immer verlässlich und grundsolide. „Wir sind eine kleine, fleißige Mannschaft“, hat er zu Beginn der Saison gesagt. Eine Mannschaft, die für den Gegner auch ziemlich eklig sein kann. Herthas Mittelfeldspieler Jens Hegeler, der gemeinsam mit Stefan Reinartz das Analysesystem Packing entwickelt hat, sagt: „Was wir sehr gut machen, ist, dem Gegner unser Spiel aufzuzwingen. Wir überspielen zwar nicht besonders viele Spieler. Wir werden aber auch unglaublich wenig überspielt.“

Berlin will den Lauf nutzen

Bis Weihnachten will sich Hertha jetzt noch ein wenig Fett anfressen – gerade nach den Erlebnissen der Vorsaison, als es den Berlinern in der Rückrunde an die Substanz ging und sie am Ende nichts mehr zuzusetzen hatten. Diese Erfahrung hat sie einerseits zu einer gewissen Demut erzogen. Und andererseits ihren Ehrgeiz geweckt, es diesmal besser zu machen. „Wir sehen, was wir für eine Riesenchance haben“, sagt Verteidiger Sebastian Langkamp. „Wenn du diesen Lauf hast, musst du ihn auch nutzen.“