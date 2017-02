In guten wie in schlechten Zeiten: Auf die Unterstützung durch die Fans in der Ostkurve des Weserstadions kann sich Werder verlassen. (imago)

Den Trainer, seinen Trainer, hat Farshad Morilotfi gerade erst zu Beginn dieser Woche gesprochen – als er ihm die Haare geschnitten hat. Morilotfi ist Friseur, zwei Geschäfte betreibt er in Bremen, und man sieht diesen Geschäften an, was Morilotfi vor allem auch ist: ein leidenschaftlicher Werder-Fan. Wie so viele Menschen in der Stadt und im Umland. Und sie leiden mit ihrer Mannschaft. Mal wieder.

Werder hat es seinen Anhängern in den vergangenen Jahren selten leicht, viel zu häufig schwer gemacht. Wie gehen die Fans damit um? Bringen sie abermals die Motivation auf, ihre Mannschaft im Abstiegskampf so bedingungslos zu unterstützen wie im Frühjahr 2016? Wie groß ist ihre Sorge, dass es dieses Mal eben doch schiefgehen könnte? Und was denken die Fans? Hätte sich Werder in der Winterpause verstärken müssen? Hat diese Mannschaft die Qualität und Kraft, sich irgendwie ins Ziel zu retten? Und ist Alexander Nouri (noch) der richtige Trainer, der ihr diese Kraft geben kann?

Der WESER-KURIER hat darüber mit Vertretern von Fan-Clubs und -Organisationen gesprochen. Mit Morilotfi, der nicht nur Nouris Haare schneidet, sondern auch den „Werder-Friseur Fanclub“ gegründet hat. Mit Dudu Dogru, die das Internet-Fanportal worum.org betreibt und Vorstand des Vereins „worum e.V.“ ist. Mit Johanna Göddecke, die Vorstandsmitglied des 2015 gegründeten „Werder-Fanclub #Twerder“ ist, der in der letzten Saison die legendäre Aktion #greenwhitewonderwall ins Leben rief. Mit Arne Grieme, der Mitglied des SV Werder Bremen Fan-Club „Leistungsträger“ ist. Und mit Jürgen Mahlich, der zum Vorstand des „Werder-Eck“ Lohne zählt, einem Verein, der sich nicht nur den Grün-Weißen verschrieben hat, sondern vor allem auch der Förderung der Jugendarbeit im Fußball.

Ihre Sicht auf die Werder-Dinge ist durchaus kritisch, immer aber hoffnungsvoll. An diesem Sonnabend zählt‘s, um 15.30 Uhr in Mainz.

Die Stimmungsfrage

„Die Verbitterung bei den Fans ist groß. Natürlich ist die Fanunterstützung jetzt besonders wichtig – aber Werder sollte mit der Ressource Fan sehr vorsichtig umgehen. Denn ich sehe eine große Gefahr, dass viele Fans Werder nach einem Abstieg den Rücken kehren würden. “ – Arne Grieme

„Wir sind da. Aber die Grundstimmung unter den Fans ist eine andere als in der letzten Saison. So etwas wie die Aktion Grün-Weiß-Wonderwall funktioniert nicht noch einmal. Die Fans können nicht jedes Mal alles geben, damit sich die Spieler auf dem Platz reinwerfen. Mir fehlt die Motivation dafür.“ – Johanna Göddecke

„Wir Werder-Fans sind für unsere Mannschaft da. Wir werden nicht aufgeben, sondern bis zur letzten Sekunde hinter ihr stehen – zu 100 Prozent. Und Werder braucht diese Unterstützung: ob aus der Ost- oder der Westkurve, ob im Heim- oder auch Auswärtsspiel. Ohne die Fans geht es nicht. Das hat die vergangene Saison gezeigt.“ – Far­shad Morilotfi

„Die Frustration ist da, aber die war auch schon in den letzten sechs Jahren da. Vielleicht müsste man jetzt ein Zeichen setzen, einige wollen ein Pfeifkonzert machen – aber so was bringt genau das Gegenteil.“ – Dudu Dogru

„Wenn ich als Fan zu einer Mannschaft stehe, dann muss ich vor allem auch in schlechten Zeiten zu ihr stehen. Wer Werder-Fan ist und Bremen mag, der kämpft auch darum. Da ist schließlich Herzblut drin – und das gibt man nicht so einfach her. Das, was wir jetzt tun können: Niemals aufgeben und die Mannschaft durch unsere Unterstützung motivieren. Meckern hat noch niemandem geholfen. Wenn ich die Mannschaft aufgebe – dann bin ich auch kein Fan.“ – Jürgen Mahlich

Die Transferfrage

„Das ist immer ein schwieriges Thema. Garcia ist ein großer Gefahrenherd in der Defensive und Wiedwald stellt eine Unsicherheit im Tor dar. Werder verlässt sich außerdem zu sehr auf Claudio Pizarro und Clemens Fritz als Spielmacher, die nicht mehr die gewünschte Leistung erbringen können.“ – Arne Grieme

„Werder hätte nachlegen müssen. Besonders mit Blick aufs Theater mit den Torhütern. Bei den Wintertransfers hätten sie sich mehr um Casteels bemühen müssen, zumal er schon bei Werder war.“ – Dudu Dogru

„Ich hätte mir einen richtigen Stürmer im Transfer gewünscht. Pizarro mag eine Legende sein, aber er kann eher als Joker kommen und von der Bank wirken, wie schon Clemens Fritz.“ – Johanna Göddecke

„Werder hätte in der Winterpause auf dem Transfermarkt aktiv werden müssen, unbedingt. Sie haben sich zwar mit Delaney verstärkt – aber eben im falschen Bereich. In der Hintermannschaft läuft es nicht, also hätte ich mir zwei neue Abwehrspieler gewünscht. Werder betreibt eine falsche Einkaufspolitik – auch da hätte die Vereinsführung anders handeln müssen.“ – Farshad Morilotfi

„Nein, man hätte personell nicht nachlegen müssen in der Winterpause. Natürlich kann man tausend Namen einkaufen – aber was wäre das denn für ein Zeichen für die Spieler, die da sind? Das bringt dann zusätzliche Verunsicherung. Viel wichtiger finde ich, den vorhandenen Spielern zu vertrauen, sie zu erreichen, zu motivieren.“ – Jürgen Mahlich

Die Trainerfrage

„Alexander Nouri ist zwar ein sehr sympathischer junger Typ, aber er bringt nicht das, was die Mannschaft jetzt braucht: eine klare Strategie und eine Spielphilosophie. Nouri ist kein Fußballlehrer, das zeigt sich an den Problemen im Abwehrsystem. Werder muss investieren, gute Trainer von außerhalb holen und sich nicht mit Billiglösungen über Wasser halten.“ – Arne Grieme

„Wenn man die Ergebnisse sieht, spricht eigentlich nicht viel für Nouri. Aber ich stehe hinter ihm, denn gerade die Fehler im Gladbach-Spiel kann man nicht einfach nur auf den Trainer zurückführen.“ – Dudu Do­gru

„Die Punkteausbeute ist gegen Nouri. Ich kann verstehen, dass man an ihm festhält – aber können wir uns das noch leisten? Eigentlich müsste bis zum Sommer ein Feuerwehrmann her.“ – Johanna Göddecke

„Ganz klar, Nouri ist der richtige Mann. Er hat keine Schuld an der Situation, für mich ist das vielmehr ein Problem der Vereinsführung und der Kaderqualität. Nouri hat ein Konzept, er weiß, was er tut. Deshalb stellt sich für mich auch überhaupt nicht die Frage nach einer Alternative.“ – Farshad Morilotfi

„Man hat das Risiko gescheut, auch mal für einen Trainer Geld in die Hand zu nehmen – auch auf die Gefahr hin, dass man damit scheitert und sich dafür rechtfertigen muss. Ein Trainerwechsel würde vielleicht kurzzeitig Emotionen wecken und Effekte bringen – aber man müsste bei Werder konzeptionell umdenken.“ – Jürgen Mahlich

