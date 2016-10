Moment, so einfach mache ich es dir nicht: Izet Hajrovic (links, im Duell mit Leverkusens Wendell) mit einem Körpereinsatz und einer Energie, wie man sie lange Zeit von ihm im Werder-Trikot gar nicht kannte. (dpa)

Als Izet Hajrovic vor knapp zwei Wochen zur bosnischen Nationalmannschaft gefahren ist, da hatte er ein mulmiges Gefühl. Im Bundesliga-Spiel gegen Darmstadt 98, das einen Tag zuvor stattgefunden hatte, hatte ihn Trainer Alexander Nouri zur Halbzeit ausgewechselt. Für einen Fußballer ist das eine Art Höchststrafe. Und weil Hajrovic aufgrund der Länderspielreise mit seiner Heimatauswahl nun fast die komplette Vorbereitung auf das Leverkusen-Spiel verpassen würde, drohte seiner komplizierten Karriere in Bremen, die gerade wieder etwas an Fahrt aufgenommen hatte, der nächste Rückschlag.

„Der Trainer“, sagt Izet Hajrovic, „hätte nach dem Darmstadt-Spiel gegen Leverkusen auch andere Spieler bringen können.“ Tat er aber nicht. Alexander Nouri setzte wie in den Wochen zuvor auf Izet Hajrovic auf Werders offensiver rechter Außenbahn. „Danke an Alex, dass er mir das Vertrauen gegeben hat“, sagte Hajrovic am Tag nach dem 2:1-Erfolg über Bayer Leverkusen. An beiden Toren war Hajrovic direkt beteiligt gewesen.

Wenn man es nicht besser wüsste, hätte man am Sonnabend glauben können, dass dort ein Doppelgänger des alten Izet Hajrovic auf dem Rasen des Weserstadions spielte. Der neue Izet Hajrovic brachte all das ins Werder-Spiel ein, was der alte Hajrovic viel zu selten gezeigt hatte: Der neue Izet Hajrovic suchte Eins-gegen-Eins-Situationen, er sprinte seinen Gegenspielern, manchmal waren es gleich drei auf einmal, einfach davon. Der Eindruck: Dieser Hajrovic ist einer, der vor Selbstvertrauen strotzt.

"Ich merke, dass Vertrauen da ist“

Izet Hajrovic hat diesen Eindruck am Sonntag, dem Tag nach dem Spiel, bestätigt. Er sagte: „Ich merke, dass Vertrauen da ist.“ Das Vertrauen vom Trainer, meint er. Nouris Vorgänger Viktor Skripnik wusste mit Izet Hajrovic nicht viel anzufangen. Dass Skripnik den Spieler nach einer Leistung wie gegen Darmstadt im nächsten Spiel erneut gebracht hätte, kann man sich nicht vorstellen. Dabei sagt Hajrovic: „Ich bin ein Spieler, der Vertrauen braucht."

Der Fußballspieler Izet Hajrovic ist von eher sensibler Natur, und Alexander Nouri scheint für einen wie ihn die richtigen Worte zu finden. „Alex sagt immer: Sei mutig, hab' keine Angst vor Fehlern, Fehler gehören dazu.“ Also riskiert Hajrovic jetzt etwas, und erstaunlich viel gelingt ihm gerade. Und wenn er den Ball einmal verliert, was immer noch vorkommt, verzagt er jetzt nicht mehr, sondern setzt neuerdings nach. Mitte der zweiten Halbzeit machte er das einmal mit einer solchen Entschlossenheit, dass am Ende der Ball beim ihm war und der Gegner am Boden lag.

Werders Spiel muss defensive Qualität entwickeln

Izet Hajrovic sagt, dass er dies in Spanien gelernt habe. Eine Saison lang hatte ihn Werder nach Eibar verliehen. Hajrovic hatte zwar so gut wie gar nicht gespielt in der Primera Division. Aber im täglichen Training und beim täglichen Studium der Spielweise spanischer Mannschaften wie Barcelona, Real und Atletico Madrid hat er die Bedeutung des Umschaltspiels, also die sofortige Rückeroberung des Balles, erkannt. „Vorher“, gibt er zu, „war ich bei diesem Thema ungenügend.“

Die Frage ist jetzt, ob der Offensivmann Izet Hajrovic dauerhaft ein Faktor in Werders Spiel wird, das dringender denn je auch eine defensive Qualität entwickeln muss. Izet Hajrovic sagt: „Der Trainer sagt immer, wir sollen für das Team arbeiten. Der Rest kommt dazu.“ Das klingt nach einem ganz brauchbaren Ansatz.