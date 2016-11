Für Jaroslav Drobny kommt ein Einsatz gegen Eintracht Frankfurt noch zu früh. (nordphoto)

Damit endet die Pressekonferenz.

Nouri bescheinigt Florian Kainz sehr gute Trainingsleistungen. Die zunehmende Konkurrenzsituation scheine ihm Schwung verliehen zu haben. Natürlich sei er aufgrund seiner Leistungen und seiner Entwicklung in den vergangen Wochen eine Option für Sonntag. Aber: Gerade die Konkurrenzsituation auf den Außen sei hart. Er werde Geduld und Beharrlichkeit brauchen.

Jetzt wird nach Fallou Diagne gefragt. Der Spieler hatte Werder vorgeworfen, ihn wegen des kommenden Afrika-Cups aussortiert zu haben. "Die Entscheidung hatte sportliche Gründe", sagt Nouri. Mehr wolle er dazu nicht sagen. Alles Weitere werde man intern klären. Auch Baumann sagt, dass der Afrika-Cup keine Rolle bei der Entscheidung gespielt habe.

Frankfurt habe eine hohe taktische Variabilität erarbeitet, glaubt Nouri. Sie könnten mit ein oder zwei Spitzen spielen und verfügen über starke Außenspieler.

Sind die vergangenen Spiele eine Hypothek, die die Mannschaft belastet, wird Veljkovic gefragt. Der Spieler antwortet in Phrasen. Man müsse von Spiel zu Spiel schauen und natürlich habe man jedes Spiel Druck. Sein Trainer unterstützt ihn. Nicht jeder Druck müsse negativ sein. Aus der Belastung könne ein Leistungssportler auch Motivation ziehen. "Ich bin kein von Angst getriebener Mensch", sagt Nouri.

Lamine Sané trainiert derzeit individuell, soll erst nächste Woche wieder ins das Mannschaftstraining einsteigen. Damit dürfte er gegen Frankfurt nicht spielen.

Frankfurt sei derzeit in der komfortableren Situation, sagt Nouri. Man sei sich bewusst, dass man alles abrufen muss, um gegen die Frankfurter bestehen. "Wir nehmen die Herausforderung an", sagt der Trainer.

Die Mannschaft beschäftigen die zahlreichen Gegentore sehr, sagt Milos Veljkovic. "Wir müssen aus unseren Fehlern lernen, dann werden wir das Problem in den Griff bekommen", glaubt der Verteidiger.

Nouri über Frankfurt: "Sie sind so etwas wie die Mannschaft der Stunde." Die Hessen würden sehr kompakt stehen und alle sehr gut gegen den Ball arbeiten. Dass sie an Niko Kovac festgehalten haben, zahle sich aus, so Werders Coach.

Jaroslav Drobny ist nach überstandenem Knochenbrüchen noch kein Kandidat für das Spiel gegen Frankfurt, verrät Nouri.

Glaubt Nouri, dass sich die Mannschaft vielleicht zu sehr auf das Leistungsvermögen von Bargfrede, Kruse und Pizarro verlassen könnte? Natürlich hätten die drei Spieler ein gewisses Standing in der Mannschaft, aber der Trainer glaubt nicht, dass andere deswegen weniger Leistung bringen. Überhaupt müssten auch die drei sich im Training immer wieder beweisen.

Mit den Rückkehr der Verletzten könnte es eng werden für Junuzovic, mutmaßt ein Journalist. Man werde sich nicht die Startelf schauen lassen, antwortet Nouri. Überhaupt sei der Konkurrenzkampf doch eine gute Sache. Man solle hier nicht mit Begriffen wie Angst hantieren.

Wie weit sind Bargfrede und Kruse, wird Alexander Nouri gefragt. Beide hätten voll mittrainieren können und seien eine Option für das Wochenende, sagt der Trainer. Man solle aber keine Wunderdinge erwarten. Schließlich seien sie lange verletzt gewesen. Was für Kruse und Bargfrede gelte, gelte natürlich auch für Pizarro. "Man soll die Erwartungen nicht zu hoch hängen", sagt Nouri erneut.

Werder erwartet knapp 40.000 Zuschauer zum Heimspiel.

Jetzt geht´s los! Die Verantwortlichen haben Platz genommen.

In der vergangenen Saison trafen Werder und Frankfurt am letzen Spieltag aufeinander. Die Bremer gewannen mit 1:0 und sicherten den direkten Klassenerhalt, während die Eintracht in die Relegation musste. In dieser Saison kämpft Werder erneut gegen den Abstieg, die Hessen stehen derzeit auf Platz sieben. Eine Konstellation, über die möglicherweise gesprochen werden wird.

Herzlich willkommen zu unserem Liveticker! Ab 12.30 Uhr nehmen Alexander Nouri, Frank Baumann und der junge Verteidiger Milos Veljkovic auf dem Podium Platz. Gegen Frankfurt am Sonntag könnten einige der zuletzt verletzten Spieler wieder in den Kader zurückkehren. Ma kannn also davon ausgehen, dass Fragen zu der möglichen Startelf kommen werden.