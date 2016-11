Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Werder-Torhüter Jaroslav Drobny vor Rückkehr

Laut Frank Baumann dürfte Jaroslav Drobny noch in dieser Woche wieder in das Mannschaftstraining einsteigen. Auch für das Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag könnte der Torhüter wieder eine Option sein.