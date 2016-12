Blick nach vorn: Julian von Haacke ist in Nijmegen Stammspieler geworden – und sagt, dass er es irgendwann in die Bundesliga schaffen will. (imago sportfotodienst und IMAGO, imago/VI Images)

Wie geht es einem jungen deutschen Fußballer in der ersten niederländischen Liga?

Julian von Haacke: Ich bin super aufgenommen worden, und wir haben eine sehr internationale Mannschaft. Die Leute hier sind sehr interessiert am NEC. Es ist alles gut. Ich fühle mich wohl.

Warum eigentlich die niederländische Eredivisie?

Es gab Gespräche mit Vereinen aus der 2. Bundesliga. Aber als Nijmegen anfragte und ich nach einem Gespräch mit dem Trainer ein gutes Gefühl hatte, war das meine erste Wahl. Und bislang habe ich es nicht bereut, denn es ist eine sehr interessante Erfahrung.

War die Umstellung groß?

Natürlich war es ein größerer Schritt, als innerhalb von Deutschland zu wechseln. Ich lerne gerade auch einmal in der Woche holländisch. Es war aber hilfreich, dass es noch ein paar andere Deutsche in der Mannschaft gibt.

Vermutlich ist es auch kein Nachteil, dass Ihr neuer Trainer Peter Hyballa ebenfalls ein Deutscher ist, oder?

Natürlich war das ein Stückweit hilfreich. Seine Ansprachen macht er allerdings auf holländisch oder englisch. Es ist aber schon leichter, mit ihm manche Dinge im Detail zu besprechen.

Wie haben Sie den niederländischen Fußball bislang erlebt?

Sehr technisch und taktisch versiert. Es wird auch viel im 4-3-3 gespielt. Da gibt es einige Mannschaften, die von hinten flach herauskombinieren.

Besitzt die gute alte Ajax-Schule nach wie vor eine große Bedeutung in der niederländischen Eredivisie?

Das würde ich schon sagen. Die Grundidee ist, über das flache Spiel zu kommen, und das unterscheidet den Fußball hier ein Stück weit von der zweiten oder dritten Liga in Deutschland.

Wie würden Sie das Niveau des Fußballs in den Niederlanden überhaupt einordnen?

Mannschaften wie Feyenoord Rotterdam, Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven und AZ Alkmaar würden eine gute Rolle in der 1. Bundesliga spielen. Dahinter kommen Mannschaften wie Heerenveen oder Vitesse Arnheim. Sie würden zur Spitze der 2. Bundesliga zählen. Der Rest hat in etwa Zweitliganiveau. Insgesamt ist die Liga in jedem Fall einiges stärker als die 3. Liga in Deutschland.

Sie sind Stammspieler Ihrer Mannschaft, mit bislang 16 Punktspiel-Einsätzen, von denen Sie 15-mal in der Startelf standen. Haben Sie die eigenen Erwartungen erfüllt oder übertroffen?

Ehrlich gesagt, hatte ich keine Erwartungen. Es ging ja alles sehr schnell im Sommer. Rückblickend würde ich aber sagen, dass ich die Erwartungen übertroffen habe. Ich habe ja tatsächlich sehr oft von Anfang an gespielt.

Laut der Fußballplattform Transfermarkt hat sich Ihr Marktwert in den vergangenen Monaten von 250 000 auf 450 000 Euro gesteigert. Nimmt man so etwas als Fußballer eigentlich zur Kenntnis?

Ein Kumpel hat mir das Bild damals geschickt. Im Herbst wurden gerade mal 14 Spieler der Eredivisie abgedated, und ich war einer davon. Man kann also schon sagen, dass meine Leistung zur Kenntnis genommen wurde.

Haben Sie eigentlich die Leistungen ihres alten Vereins Werder Bremen zur Kenntnis genommen?

Ja klar. Werder war durchwachsen gestartet, hat nun aber seit fünf Partien nicht mehr verloren. Das stimmt mich positiv. Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft stabiler geworden ist.

Sie sind ein Bremer, bezeichnen sich selbst als „Junge aus dem Viertel“. Da ist ihnen der Abschied vermutlich nicht leicht gefallen?

Natürlich. Aber nicht nur vom Verein her. Ich hatte ja damit gerechnet, denn ich wollte Werder irgendwann auch verlassen. Aber seine Familie, Freunde und die Stadt hinter sich zu lassen, das war natürlich ein großer Schritt.

Hat dieser Schritt Sie weitergebracht, als Mensch und als Fußballer?

Das kann man selbst schwer beurteilen. Für mich ist es aber schon gut. Ich muss mich um alles kümmern und lerne eine neue Sprache. Das bringt mich weiter.

Sagen Sie bloß, Ihnen wird bei NEC als junger Fußballprofi nicht nahezu alles abgenommen?

Doch. Der Verein nimmt mir schon vieles ab. Das ist im Prinzip ähnlich wie bei Werder. Mir geht es um die Wäsche, die Wohnung sauber zu halten und Essen zu kochen. Da mache ich gerade viele neue Erfahrungen.

In den vergangenen Jahren hat Werder viele junge Spieler an andere Vereine verliehen. War das kein Thema in Ihrem Fall?

Doch, darüber wurde gesprochen. Ich habe dann aber entschieden, dass ich nicht ­möchte.

Im September wurde Viktor Skripnik durch Alexander Nouri ersetzt, ihrem Trainer in der U 23. Hatten Sie in den vergangenen Wochen irgendwann mal den Gedanken, dass Sie besser noch gewartet hätten?

Nein, hatte ich wirklich nicht. Niemand weiß, ob ich unter Alex Nouri eine Chance bekommen hätte. Dass wir in der dritten Liga gut zusammengearbeitet haben, bedeutet für die erste Liga nichts.

Wie soll Ihre Zukunft aussehen?

Wir Spieler bekommen immer mit, welche Scouts auf der Tribüne sitzen. Sie kommen aus Holland, England oder Italien. Ich bin für alles offen. Auf jeden Fall möchte ich den nächsten Schritt machen, und in der Ferne ist das Ziel schon noch ein Wechsel in die Bundesliga.

Gibt es da einen bestimmten Antrieb, so nach dem Motto: Ich will es noch einmal in der Heimat beweisen?

Natürlich auch. Aber für mich als deutschen Fußballer ist die Bundesliga die reizvollste Liga. Ich kann mir allerdings auch ein paar andere Standorte vorstellen, Italien oder Spanien zum Beispiel.

Dann ist die niederländische Eredivisie also nur eine Durchgangsstation?

Das soll sie, langfristig gesehen, sein. Aber ich spiele jetzt in der erste Liga Hollands und bin dort Stammspieler. Ich muss hier bestimmt nicht auf Teufel komm‘ raus schon bald wieder weg.

Und wie sieht es mit einer Rückkehr zu Werder aus?

(lacht) Das hängt ja nicht allein von mir ab. Aber sollte sich die Möglichkeit ergeben, würde ich sicher drüber nachdenken.

Das Gespräch führte Stefan Freye.

Zur Person

Julian von Haacke (22) wechselte im vergangenen Sommer vom SV Werder Bremen zum NEC Nijmegen in die niederländische Eredivisie. Zuvor hatte der Mittelfeldspieler alle Jugendmannschaften der Grün-Weißen durchlaufen und schließlich einen Profivertrag unterschrieben.