Zlatko Junuzovic. (nordphoto)

„Die Stimmung ist sehr angeknackst, vor allem nach den letzten beiden Spielen", sagte Werders Mittelfeldspieler. Trotzdem forderte er: "Die Leute können das bestimmt nicht mehr hören, aber wir müssen versuchen, weiter positiv nach vorn zu schauen. Alles andere wird intern geklärt und analysiert.“

Zu den deutlichen Worten, mit denen Sportchef Frank Baumann am Sonnabend die eigenen Spieler kritisiert hatte, sagte Junuzovic: "Im Prinzip ist es das Gleiche, was ich letzte Woche schon gesagt habe. Wir sind nicht erst seit gestern in der Verantwortung." Jeder habe alles versucht. "Manchmal ist es auch die Tagesform, die nicht perfekt passt. Wir wollten als Mannschaft auftreten, haben es aber nicht komplett geschafft."

Junuzovic nahm auch Trainer Alexander Nouri in Schutz: "Das Trainerteam bringt sich extrem ein und arbeitet akribisch. Leider belohnen wir uns auf dem Platz nicht.“ Baumann hatte sich am Sonnabend ebenfalls vor das Trainerteam gestellt. (wk)