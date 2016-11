Werders Mittelfeldspieler Zlatko Junuzovic. (nordphoto)

"Wir wollen unseren Abstand ausbauen", sagte Werders Mittelfeldrenner am Sonntag zu dem in einer Woche folgenden Heimspiel gegen Ingolstadt. "Es sind jetzt alles Sechs-Punkte-Spiele." Nach dem Remis gegen den Tabellenletzten muss Werder in einer Woche daheim gegen den Vorletzten aus Ingolstadt antreten. "Jeder erwartet drei Punkte, das wissen wir", sagte der österreichische Fußball-Nationalspieler.

Das Derby gegen den HSV gab nur wenig Grund zu Optimismus. "Unsere Unzufriedenheit ist groß", gab Junuzovic zu. Das 2:2 im 105. Nordderby bot den Zuschauern zumindest in der ersten Halbzeit reichlich Spektakel, zwar etwas vogelwild, aber mitreißend.

Doch das reicht nicht. Es bleiben nur Tippelschritte am Tabellenende, zu wenig für die Flucht nach vorn. "Das ist ein Ergebnis, das beide nicht weiterbringt", bekannte Werder-Mittelfeldspieler Philipp Bargfrede.

"So kannst Du keine Spiele gewinnen"

Tabellenschlusslicht HSV mit lediglich vier Punkten nach zwölf Spielen ist noch ärmer dran als die Bremer, die mit acht Zählern immerhin auf dem drittletzten Platz verharren. "Unser Defensivverhalten geht so nicht. So kannst du keine Spiele gewinnen", fluchte Mannschaftskapitän Clemens Fritz.

Die Mannschaft stoppte zwar die Serie von vier Niederlagen, leistet sich seit Wochen aber desaströse Fehler. Mit 31 Gegentoren sind die Bremer das abwehrschwächste Team der Liga und haben nach zwölf Spieltagen einen Negativrekord in der Vereinsgeschichte aufgestellt.

Einen großen Anteil an der Unruhe in der eigenen Hintermannschaft hatte Torhüter Jaroslav Drobny. Der frühere HSV-Schlussmann war nach überstandener Handverletzung fahrig, drosch den Ball wiederholt ins Aus oder zum Gegner. "Drobo hat eine gute Ausstrahlung, mit seiner Persönlichkeit tut er uns gut", behauptete Trainer Alexander Nouri. "Die anderen Dinge kommen mit dem Rhythmus." Drobny wirkte so gar nicht souverän bei der Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Dennoch will Nouri den Tschechen als Nummer eins im Tor haben - Felix Wiedwald bleibt Ersatz.

Erklären musste Nouri auch, warum er den emsigen Torschützen Serge Gnabry nach 69 Minuten für Claudio Pizarro vom Feld nahm. Gnabry arbeitete gut und hatte deutlich mehr Bindung zum Spiel als der 38 Jahre alte Peruaner. Insgesamt zog der junge Trainer eine positive Bilanz, man sei nach Rückstand immer zurückgekommen: "Der Geist hat mir gut gefallen."

"Wir wollen grundsätzlich jedes Heimspiel gewinnen"

Auch Sportchef Frank Baumann sah positive Ansätze wie die Steigerung des lange verletzten Max Kruse: "Das war wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann er zu Topform kommt." Am nächsten Samstag gegen den FC Ingolstadt will Werder nicht mehr so viele Geschenke verteilen. "Wir wollen grundsätzlich jedes Heimspiel gewinnen", lautet das Motto von Nouri. (dpa/wk)