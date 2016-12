Werder-Profi Zlatko Junuzvoic. (dpa)

Im vergangenen Sommer haben die Wechselgerüchte um Werder-Spieler Zlatko Junzovic ordentlich Staub aufgewirbelt.

Doch der Mittelfeldspieler blieb an der Weser und wurde in der Hinrunde bis auf den ersten Spieltag, an dem er wegen einer Gesichtsverletzung ausfiel, in jeder Bundesligapartie eingesetzt.

"Ich hatte nie den Gedanken, Werder unbedingt verlassen zu wollen.", sagte er nun im Interview mit nordbuzz.de zu der damaligen Zeit.

"Ich finde es falsch, auf die Raute zu klopfen und den Fans zu versprechen, dass ich Werder niemals verlassen werde – das kann ich nicht garantieren, das wären nur Phrasen. Trotzdem weiß ich sehr wohl, was ich an Werder habe, sonst hätte ich 2015 meinen Vertrag nicht bis 2018 verlängert", erklärte sich der Mittelfeldspieler.

Und auch wenn Werders Kader in der Winterpause verschlankt werden soll, Junuzovic wird ziemlich sicher nicht dazugehören. Der Österreicher sagte, dass er bei Werder für sich "eine sportliche Perspektive" sehe. Auch für seinen zukünftigen Mitspieler Thomas Delaney, der ab der Rückrunde für Werders spielen wird, hatte Junuzovic nur lobende Worte und stellte in Bezug auf den internen Konkurrenzkampf klar: "Du hast Druck, klar. Du musst zusehen, dass du Gas gibst. Das motiviert dich, das macht dich besser." (kmu)

