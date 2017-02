Zlatko Junuzovic will nicht mehr über Freistöße reden. (Nordphoto)

Die Frage, warum er keine Freistöße mehr verwandle, nervt Zlatko Junuzovic arg. "Man probiert das beste draus zu machen und manchmal geht er halt rein und manchmal auch nicht", so der Österreicher. Man solle das Spiel aber nicht nur an Freistößen bewerten.

Er werde jedes Mal mit dieser Diskussion konfrontiert, so Junuzivic: "Die Freistoß-Diskussion geht mir auch weißt ja wohin".

Bisher erzielte Zlatko Junuzovic 16 Tore für Werder. In der Bundesliga-Saison 2014/15 schoss er fünf Freistoß-Tore für Bremen. In der laufenden Saison gelang ihm bisher nur ein Treffer am 7. Spieltag gegen Leverkusen. (shm)