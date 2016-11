Es ist genauso gelaufen, wie man sich das wohl am wenigsten wünschen würde: Werders neuer Stürmer Justin Eilers spricht über seine Verletzung – und wie froh er ist, dass die Schmerzen jetzt erst mal weg sind. (nordphoto / Ewert, nordphoto)

Es passierte in einer Zeit, in der für gewöhnlich nichts passiert. In der Sommerpause. Zumindest verletzt sich da selten einer nachhaltig. Justin Eilers fing sich genau da, im individuellen Aufbautraining, eine Verletzung ein, die ihn für Monate aus dem Verkehr zog. Er wollte fit werden für die harte Vorbereitung mit seinem neuen Verein Werder Bremen. Er wollte seinen Traum leben. Den Traum, es doch noch zu schaffen, sich in der Bundesliga durchzusetzen. Obwohl er in diesem Sommer schon 28 geworden ist, obwohl er ein paar Jahre zuvor schon überlegt hatte, es ganz sein zu lassen mit dem Profifußball. Stattdessen kamen die Schmerzen.

Zunächst war eine Zerrung im Hüftbeuger diagnostiziert worden, später kamen eine Nervenentzündung und eine Operation an der angebrochenen Leiste hinzu. Um den betroffenen Bereich wieder zu stabilisieren, hätte er viel für die Rücken- und Bauchmuskulatur machen müssen. „Ich konnte das aber nicht trainieren. Aufgrund der Schmerzen“, sagt Eilers. Immer wieder habe es einen erneuten Rückschlag gegeben. „Am schlimmsten war diese Ungewissheit“, sagt er. Es sei keine leichte Zeit und er „mental sehr down“ gewesen.

Er kann über die Zeit der Schmerzen und der Ungewissheit inzwischen recht souverän reden. Sie ist, Stand jetzt, vorbei. Sie hat ihm genug Schrecken eingejagt, um sie nicht lässig als eine Allerwelts-Episode abzutun. Aber seit zwei Wochen sind die Schmerzen weg, Justin Eilers ist jetzt endlich im Kraftraum dabei, die Rumpfmuskulatur zu stabilisieren. Auf dem Platz war er auch schon ein paar Mal. Rechtzeitig zum Trainingsstart nach der Winterpause im Januar will er so weit sein, dass er voll einsteigen kann.

Justin Eilers will seinen Traum leben – und liefert unfreiwillig das Paradebeispiel dafür, wie schwer das sein kann. Seine Karriere steckte in einer Sackgasse, sie war schon so gut wie beendet, ehe er, das Talent aus Braunschweig, über die Stationen Goslar, Wolfsburger U 23-Team und Dynamo Dresden schließlich doch noch vor den Toren der Bundesliga landete. In Dresden kam er in der vergangenen Saison groß raus. Er wurde Führungsspieler im Klub und in der Dritten Liga Torschützenkönig sowie Spieler des Jahres. Thomas Eichin, bis Ende Mai Werders Sportchef, rief an.

Eine Ausleihe ist keine Option

Es würde nicht leicht werden, in Bremen den Weg fortzusetzen, das war Justin Eilers klar. Aber die Chance, sich zu zeigen, sie war da. Ehe sie dann doch nicht da war. Statt als Neuling für sich zu punkten, wurde aus ihm der bereits 28-jährige Neuling, der bislang nur in der Dritten Liga unterwegs war und der niemandem zeigen konnte, was er denn nun so draufhat. Er gibt ehrlich zu, dass es keine gute Zeit war in diesem vergangenen halben Jahr, und als er gefragt wird, ob die Zeit auch irgendetwas Positives mit sich gebracht habe, da lässt er sich wirklich viel Zeit zum Überlegen, bis er antwortet. Dann sagt er: „Nee, wüsste ich nicht.“

Schlechter hätte es nicht laufen können. Justin Eilers verschließt davor nicht die Augen, er gibt das öffentlich zu. Vielleicht liegt darin eine Kraft, das Schlechte doch noch in etwas Gutes verwandeln zu wollen. „Ich habe ein halbes Jahr verpasst und jetzt komme ich quasi als Neuzugang ein halbes Jahr später“, sagt er. Dann werde er eben jetzt mit Zeitverzögerung versuchen, „das Feld von hinten aufzurollen“.

Im Kader, im derzeit sehr großen Kader von Werder Bremen, hängt der Angreifer erst mal hinten dran. „Aber ich bin nicht zu Werder gewechselt, um hier nur dabei zu sein“, sagt er. Eine Ausleihe im Winter sei keine Option für ihn. Er habe nicht vor, demnächst woanders hinzugehen. Er will ihn leben, diesen Traum. Familie und Freunde hätten ihn immer wieder bestärkt, nicht den Kopf hängen zu lassen oder sich selbst zu sehr unter Druck zu setzen. Auch die Kollegen hätten ihm geholfen. Weil er seine Reha größtenteils in Bremen absolvierte, kam es dann wenigstens im Kraftraum oder in der Physiotherapie zu Begegnungen mit den neuen Mitspielern, mit denen er nicht spielen durfte. Wenigstens das.

Und in seinem Kopf, da gab es auch etwas, was ihn aufbauen konnte. „Ich habe versucht, an die schöne Zeit in Dresden zu denken“, sagt er. Um die bislang unschöne Zeit in Bremen zu verarbeiten.