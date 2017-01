Justin Eilers. (nordphoto)

Justin Eilers nennt sich selbst einen „Winter-Neuzugang“, und auch wenn das faktisch nicht ganz richtig ist – Eilers ist schon seit dem Sommer Werderaner -, so ist die Formulierung doch recht treffend. Denn bisher hat Werder von dem ehemaligen Torschützenkönig der dritten Liga noch nicht viel gehabt. Justin Eilers hat erst 45 Minuten für Werder Fußball gespielt. In einem Testspiel. Beim 1:1 gegen den FC Brügge im Trainingslager durfte der Stürmer erstmals eine Halbzeit lang mitwirken. „Und ich habe es genossen, auf dem Rasen zu stehen“, sagt Eilers nun.

Im Sommer hatte Werder ihn von Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden geholt, Hüftprobleme hatten den 28-Jährigen anschließend monatelang außer Gefecht gesetzt. Inzwischen geht es voran. „Ich fühle mich gut, bin schmerzfrei“, sagt Eilers, „ich merke aber auch, dass mir noch Selbstverständliches fehlt, Spritzigkeit und Dynamik sind noch nicht so ausgeprägt.“

Ein Gastspiel in Werders U23 ist denkbar

Wahrscheinlich schon am Wochenende wird er sich weitere, dringend notwendige Spielpraxis holen. Werder testet am Sonnabend beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig und am Sonntag in Rastede gegen den Regionalligisten VfB Oldenburg. Wenn sich Eilers einen Gegner aussuchen dürfte, wäre seine Wahl klar: Er würde am liebsten beim Test in Braunschweig spielen. „Die Eintracht war mein erster Verein und meine erste Profistation, meine Familie und meine Freunde sind da, und ich wollte nach meinem Weggang vor sieben Jahren immer mal dort spielen. Leider hat das bisher noch nicht geklappt.“

Ebenfalls noch nicht geklappt hat es mit einem Bundesliga-Einsatz. Und der Weg dorthin ist auch jetzt als Werder-Profi weit, das ahnt er. Die Konkurrenz ist groß, er selbst ist neu, seinen Rückstand muss er erst aufholen. „Aber natürlich habe ich das Ziel, so schnell wie möglich in der Bundesliga zu spielen“, sagt er, „ich bin nicht hierher gewechselt, um nur dabei zu sein.“ Möglich, dass er zunächst den Umweg über die hauseigene U23 nehmen muss, die in der dritten Liga spielt. Dort kennt er sich aus Dresdner Zeiten noch bestens aus. „Die U23 wäre eine Möglichkeit“, sagt er, „ich würde mich nicht scheuen, dort ein, zwei Spiele zu machen.“ Aber dann, so der Plan, sollte es schon irgendwann die erste Bundesliga sein.