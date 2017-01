Wer kämpfte gegen Bayern vergeblich. (nordphoto)

Serge Gnabry spielte nach 28 Minuten einen schönen Doppelpass mit Max Kruse, Gnabrys Schuss war dann für Manuel Neuer aber kein Problem. Nur eine Minute später: Diesmal hatte Kruse auf der rechten Seite Platz, seinen Schuss aus gut 20 Metern parierte erneut Neuer. Bayerns Torwart also hatte ganz gut zu tun. 30 Minuten waren in der Partie Werder gegen Bayern zu diesem Zeitpunkt gespielt, und gerade als sich bei allen Werder-Fans und den neutralen Beobachtern das Gefühl einstellte, dass hier und heute für Werder vielleicht etwas gehen könnte, da passierte es. Wie so oft in den vergangenen Jahren profitierten die Bayern vom großartigen Zusammenspiel ihrer großartigen Flügelzange Franck Ribery und Arjen Robben.

Ribery nutzte nach einer halben Stunde auf der linken Seite den Platz, den ihm Robert Bauer und Thomas Delaney ließen. Riberys scharfe Hereingabe erahnte Robben den Bruchteil einer Sekunde eher als sein Gegenspieler Santiago Garcia, und es stand 1:0 für die Bayern. Es war die einzige Bayern-Chance bis dahin. Bis zur Pause kam noch eine zweite dazu: ein Freistoß vom rechten Strafraumeck. Und weil die Ausführung – diesmal in Person von David Alaba – erneut nahezu perfekt geriet, stand es Sekunden vor der Halbzeit 2:0 für die Bayern.

Damit schien klar: Auch das 15. Pflichtspiel-Duell in Folge zwischen Werder und Bayern würde mit einer Bremer Niederlage enden. So kam es dann auch tatsächlich, aber das 1:2 (0:2) war aus Bremer Sicht ein sehr, sehr ehrenvolles Ergebnis. Werders Bilanz des Schreckens gegen die Bayern wird damit zwar immer länger, aber anders als bei vielen anderen Niederlagen in der jüngeren Vergangenheit machte Werder phasenweise in der ersten Hälfte und erst recht nach dem Anschlusstreffer durch Kruse nach 53 Minuten den Eindruck, diesmal ein ebenbürtiger Gegner zu sein.

Trainer Alexander Nouri hatte sich für eine Dreierkette in der Abwehr entschieden, Milos Veljkovic verteidigte neben Lamine Sane und Niklas Moisander hinten rechts. Nur auf der Bank saß der zuletzt so gut aufgelegte Fin Bartels, den ein leichter grippaler Infekt erwischt hatte. Zlatko Junuzovic, diesmal Kapitän, spielte an der Seite von Delaney im zentralen defensiven Mittelfeld, der etatmäßige Kapitän Clemens Fritz musste wegen Nackenschmerzen pausieren. Keine Überraschung war der Wechsel im Tor, Felix Wiedwald vertrat den für drei Spiele gesperrten Jaroslav Drobny.

Ungeplant war dagegen der erste Wechsel des Spiels nach nur 19 Minuten: Nach einem kurzen Sprint am eigenen Strafraum griff sich Claudio Pizarro an die Leiste und deutete augenblicklich an: Es geht nicht mehr. Für Pizarro kam Maximilian Eggestein ins Spiel.

An Werders Auftreten änderte der Wechsel wenig. Werder stand weiterhin kompakt, wenn die Bayern den Ball hatten – und sie hatten ihn sehr viel – dann zogen sich alle Bremer in die eigene Hälfte zurück. Weil bei den Bayern wahlweise der letzte Pass oder das letzte Bisschen an Entschlossenheit fehlte, passierte vor dem Bremer Tor in der ersten Halbzeit aber nicht viel. Abgesehen von zwei Aktionen, die zu zwei Bayern-Toren führten.

Er tat weh, dieser 0:2-Rückstand aus Bremer Sicht, und die spannende Frage war: Wie würde Werder damit umgehen? Folgte das nächste Debakel gegen die Bayern? Oder würde Werder reagieren können? Zunächst sah es nach der nächsten klaren Niederlage aus, doch als der Ball nach Riberys Schuss im Tor lag, war das nicht das 3:0 für die Bayern, sondern ein knappes Abseits von Ribery. Und dann reagierte Werder: Der erste Schussversuch von Gnabry geriet noch ungefährlich (49.), beim zweiten Mal nach schöner Kombination mit Kruse verzog Gnabry nur ganz knapp (52.). Und dann traf Werder: Eggestein störte Thomas Müller in der Bremer Hälfte, Garcia spielte schnell auf Junuzovic, und dessen Zuspiel verwertete Kruse, der sich klasse gegen Alaba behauptete – 1:2 (53.). Werder gegen Bayern, man kannte das schon gar nicht mehr, war nun ein offenes Spiel.

Werder wurde mutiger, attackierte die Bayern noch früher und energischer im Spielaufbau. Zwar hatte Werder Glück, dass Schiedsrichter Sascha Stegemann bei zwei kniffligen Zweikämpfen – einmal Bauer gegen Lewandowski, einmal Moisander gegen Robben – nicht auf Elfmeter entschied, aber Werder tat auch selbst etwas dafür, dass dieser Bayern-Erfolg kein Selbstläufer war. Kruse etwa hätte nach wunderbarer Direktabnahme von halblinks fast das 2:2 geschossen, der Ball flog aber knapp übers Bayern-Tor.

Wie sehr das ängstliche und verängstigte Werder aus der ersten Hälfte der Hinrunde inzwischen Vergangenheit ist, zeigte auch der dritte Wechsel, den Nouri vornahm: Für Linksverteidiger Garcia brachte der Werder-Trainer nach 82 Minuten Außenstürmer Florian Kainz. Zur Erinnerung: Der Gegner hieß Bayern München. Und die Bayern brachten den 14. Saisonsieg am Ende auch über die Zeit.