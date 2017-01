Gute Momente: Florian Kainz bei Werders 1:2 gegen Dortmund. (Andreas Gumz, gumzmedia)

Am Tag danach wollte Florian Kainz unbedingt treffen. Er schoss, als Werders Profis auf einem kleinen Feld trainierten, innerhalb von zwei Minuten fünfmal aufs Tor. Schon der erste Schuss hatte Wucht – und ein Versuch landete am Ende auch tatsächlich im Netz. Wer sah, wie zielstrebig Kainz an diesem Sonntagmorgen zu Werke ging, der ahnte: Dieser Spieler ersehnt seine Chance.

Er versucht alles, damit es mit ihm endlich aufwärtsgeht. Beim 1:2 gegen Borussia Dortmund ist Kainz in der 80. Minute eingewechselt worden. Er hat damit einen Schritt nach vorn gemacht, einen kleinen zwar nur, aber immerhin. Kainz sagt, er habe das Gefühl, dass er „immer näher ranrücke” an die Stammformation. In der Hinrunde hat er bei Werders Partien oft nicht einmal im Kader gestanden.

Hohe Ablöse für Kainz

Die Situation des Flügelstürmers Kainz (24) gleicht in gewisser Weise der seines Teams: Es ist für ihn wie für die Mannschaft wahrlich noch nicht alles gut, aber es wird zumindest vieles besser. Kainz hat im vergangenen Sommer 3,5 Millionen Euro gekostet, also eine für Werder-Verhältnisse ziemlich hohe Ablöse.

Er ist, als er nach Bremen kam, als ein Spieler gesehen worden, der Werders Zukunft prägen soll. Monatelang kam er dann aber noch nicht mal in der Gegenwart vor. Nur einmal wurde er eingewechselt, beim 1:4 in Mönchengladbach am dritten Spieltag, in der 86. Minute.

Kainz gibt zu, er habe „ein paar Anlaufschwierigkeiten gehabt”. Natürlich hätte er in seinem ersten halben Jahr bei Werder gern öfter gespielt. Aber er könne damit leben, dass er oft außen vor gewesen ist. „Groll ist überhaupt keiner da”, sagt Kainz.

Er bereut den Wechsel nicht

Der Österreicher weiß, dass die Geschäftsbeziehung zwischen ihm und Werder noch was werden kann, und sein Klub weiß das auch. Solange Serge Gnabry ein Bremer ist, wird Kainz auf dem linken Flügel keine Chance haben. Aber zum einen ist offen, ob Gnabry den Klub im Sommer verlässt und Kainz dann plötzlich gebraucht wird. Zum anderen kann Kainz auch im zentralen oder rechten offensiven Mittelfeld spielen. Er betont, er sei da flexibel.

Das Beispiel des Florian Kainz zeigt, dass sich Karrieren im Profifußball selten perfekt planen lassen. Manchmal kommt alles anders als gedacht. Manchmal muss ein Spieler, der als große Hoffnung verpflichtet worden ist, aufpassen, dass er selbst die Hoffnung nicht verliert. Trotzdem, das stellt Kainz klar, habe er den Wechsel zu Werder nie bereut: „Ich hab’ mir das gut überlegt, und ich bin ja froh, dass ich da bin.”

Ob er überlegt habe, im Winter aus Bremen wegzugehen? „Die Überlegung war von meiner Seite nie da”, sagt Kainz. Habe der Klub einen Wechsel erwogen? „Wie es mit mir kommuniziert worden ist, nicht, nein.”

Gutes Feedback von den Trainern

Kainz wählt seine Worte mit Bedacht, er will keinen Fehler machen. Man kann das verstehen, nach allem, was für ihn in seinem ersten halben Jahr in Bremen schiefgelaufen ist. Obwohl er nun schon so lange da ist, lässt sich immer noch schwer sagen, wie gut dieser Spieler ist – und wie gut er noch werden kann. Hat Werder sein Potenzial überschätzt oder braucht er Zeit, um es zu entfalten?

Antworten kann Kainz erst geben, wenn er regelmäßig spielt. Im Training je­denfalls spürt er schon, „dass es immer besser geht”. Er hat den Eindruck, die Trainer spüren das auch. Zumindest berichtet er, er bekomme von ihnen „gutes Feedback”.

Auch Sportchef Frank Baumann findet lobende Worte für Kainz. Er sagt, der Offensivmann habe sich seinen Einsatz gegen Dortmund „durch gute Leistungen in der Vorbereitung verdient”. In den zehn Minuten am Sonnabend habe er dann trotz der Bremer Unterzahl „einige Aktionen nach vorne gehabt. Seine Leistung war völlig okay.”

Auftritt gegen Dortmund nicht perfekt

Baumann findet, dass Kainz sich gesteigert hat, und er sagt: „Wir geben ihm die Zeit.” In der Hinrunde hat Kainz auch daran gelitten, dass Werders Kader viel zu groß war. Jetzt ist der Kader geschrumpft, und seine Chancen steigen. Er weiß, dass er längst noch nicht am Ziel ist. Er weiß auch, dass sein Auftritt im Spiel gegen Dortmund nicht perfekt war. Kainz sagt: „Ich hatte am Anfang ein, zwei Fehlpässe, aber ich glaube, dann habe ich es ganz okay gemacht.”

Wenn er bei Werder vorankommen will, wird er besser und auffälliger spielen müssen, er wird Partien entscheiden müssen. Kainz sagt: „Ich freue mich auf die Rückrunde. Das wird eine interessante Zeit.” Er wird in dieser Zeit unter besonderer Beobachtung stehen. Aber er sagt, er komme damit klar: „Ich bin schon überzeugt von mir, immer noch.”