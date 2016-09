Hier kommt Alex: Im Moment heißt der Werder-Trainer Nouri. (dpa)

Als Clemens Fritz im Sommer 2006 zu Werder kam, da hieß der Trainer Thomas Schaaf. Es war eine Zeit, in der man sich nicht vorstellen konnte, dass es jemals einen anderen Trainer als Thomas Schaaf auf der Werder-Bank geben würde. Gab es dann aber doch. Clemens Fritz, heute Kapitän und dienstältester Profi bei Werder, hat in der Nach-Schaaf-Zeit erlebt, wie das Monster Abstiegskampf erst Robin Dutt und dann Viktor Skripnik aufgefressen hat. Jetzt heißt der Trainer Alexander Nouri. Und als Fritz unter der Woche den Neuen gelobt hat, da hat er mit Blick auf die laufende Trainersuche auch diesen klugen Satz gesagt: „Wir müssen uns von den Stimmungsschwankungen lösen.“ Aber das ist leichter gesagt als getan, schließlich lebt Fußball fast mehr noch von Stimmungen als von Toren.

Otto Rehhagel gab den Ton an

Im Moment ist die Stimmung in Bremen und bei Werder wieder besser. Das liegt am 2:1-Sieg gegen Wolfsburg, an der Art und Weise, wie dieser Sieg zustande gekommen ist, und daran, dass man sich nun wieder besser vorstellen kann, dass diese Werder-Mannschaft noch ein paar Spiele mehr gewinnt in dieser Saison. Weiterhin mit Alexander Nouri? Die zentrale Frage, die Werders Entscheider beantworten müssen, lautet: Kriegt Nouri es dauerhaft hin, dass Werder wieder häufiger gewinnt als verliert?

Robin Dutt und Viktor Skripnik haben es vor ihm nicht hinbekommen, Otto Rehhagel und Thomas Schaaf dagegen sehr wohl. Zwischen Schaaf und Rehhagel sind vier Trainer gescheitert, ihre Namen stehen für eine ähnlich freudlose Phase wie die aktuelle: Aad de Mos, Hans-Jürgen Dörner, genannt Dixie, Wolfgang Sidka und Felix Magath. Was unterscheidet Schaaf und Rehhagel, also die erfolgreichen Werder-Trainer, von den weniger erfolgreichen?

Eine Antwort lautet: Schaaf und Rehhagel haben Werder, die Stadt und die Menschen hier verstanden. Schaaf war als Kind schon Teil der Werder-Familie. Otto Rehhagel, kein Bremer, sondern Essener und bis zu seinem 38. Lebensjahr nicht mal Werderaner, geht heute trotzdem als Lebenslang-Grün-Weißer durch. Weil Rehhagel es damals sehr schnell hingekriegt hatte, den Verein und alles im Verein auf sich selbst auszurichten. Wenn es um Werders Bundesligamannschaft ging, dann hieß es: Otto macht, Otto gibt die Richtung vor, Otto entscheidet. Für den Rest hat Willi Lemke gesorgt, die Rückendeckung gab das Präsidium mit Franz Böhmert, Klaus-Dieter Fischer und Manfred Müller.

Wofür stehen de Mos, Dörner, Sidka, Magath, Dutt oder Skripnik?

Leute wie Rehhagel gibt es nur alle Jubeljahre. In Dortmund war Jürgen Klopp so einer, der dem Verein ein unverwechselbares Gesicht gegeben hat. Das hat funktioniert. In München hat einzig und allein Pep Guardiola zuletzt drei Jahre lang über den Bayern-Fußball entschieden. Richtung warm geworden sind Verein und Trainer aber nie. Das hat es auch in Bremen gegeben. Auch bei Werder haben sich Trainer versucht, die alles entscheiden und überall das letzte Wort haben wollten: Aad de Mos oder Felix Magath. Auch Robin Dutt wollte am liebsten alles kontrollieren. Das ging nicht gut. Damit ist klar, was Werder nicht braucht: einen Alleinentscheider, einen, der meint, dass nur sein Weg der richtige ist.

Wenn man Werder-Fans heute fragt, für welche Art von Fußball eigentlich de Mos, Dörner, Sidka, Magath, Dutt oder Skripnik gestanden haben, dann ist da oft Schweigen und Schulterzucken. Rehhagel und Schaaf dagegen standen für eine Idee. Rehhagels Vorliebe für erfahrene Profis ist legendär, die Erfindung des Begriffs „kontrollierte Offensive“ wird ihm zugeschrieben. Bei Schaaf konnte man das „kontrolliert“ später streichen, da war meist nur Offensive – und natürlich die Raute im Mittelfeld, um Abwehr und Angriff wenigstens halbwegs im Gleichgewicht zu halten. Also: Ein Trainer, mit einer klaren Vorstellung vom künftigen Werder-Fußball, das hätte was.

Sportchef Frank Baumann, der mit der Trainersuche bei Werder beauftragt ist, hat ein Anforderungsprofil mehrfach skizziert: Der Neue sollte die Bundesliga als Trainer kennen, er sollte Deutsch sprechen, er sollte Werder akzeptieren, wie Werder ist, und er sollte eine Spielphilosophie haben. Alexander Nouri erfüllt jeden dieser Punkte, wenn auch nicht alle gleichermaßen überzeugend. Soll man ihm den laut Baumann wichtigsten Posten im Klub anvertrauen? Vielleicht fällt die Antwort an diesem Sonnabend gegen 17.20 Uhr schon etwas leichter. Um diese Zeit ist Werders Spiel in Darmstadt gespielt.