Thanos Petsos möchte gern bei Werder bleiben. (nordphoto)

"Er will in Bremen bleiben", sagte Werder-Manager Frank Baumann am Dienstag. Zwar gebe es Interessenten, doch es müsse für alle Parteien passen. Dies ist derzeit nicht der Fall. Sportlich wird sich die Situation für Petsos bei Werder nicht verändern. Laut Baumann gelte die Versetzung in die U23 auf unbestimmte Zeit.

Auch bei Sambou Yatabare, der nicht mehr für den Profi-Kader eingeplant ist, kündigt sich derzeit kein Wechsel an. "Spieler machen nicht alles. Das ist auch völlig in Ordnung", so Baumann. Wie Petsos scheint es also auch bei Yatabare kein passendes Angebot zu geben. Schon auf der Mitgliederversammlung von Werder im November 2016 sagte Baumann: "Leider gibt es Spieler, die sich in Bremen sehr wohlfühlen, obwohl sie sportlich keine Chance haben."

Lediglich bei Janek Sternberg kündigt sich zeitnah eine Luftveränderung an. Baumann rechnet damit, am Wochenende Vollzug vermelden zu können. Zuvor hatte er angekündigt, dass man Sternberg abgeben, aber keinesfalls verschenken wolle. Der Vertrag des Linksverteidigers läuft am Saisonende aus. (oni/fin)