Klaus Filbry dürfte bei der Mitgliederversammlung am Montagabend einen Gewinn verkünden. (nordphoto)

„Wirtschaftlich stehen wir sehr stabil und gesund da“, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung von Werder Bremen im Gespräch mit dem WESER-KURIER.

Genaue Zahlen will Werder erst am Montag nennen, der Gewinn dürfte aber bei weit über zwei Millionen Euro liegen. Das ist das erste Plus für Werder nach zuvor vier Geschäftsjahren mit Verlusten in einer Gesamthöhe von 37,5 Millionen Euro.

Als Grund für den Umschwung nennt Filbry Zuwächse beim Spielbetrieb, also der Logenvermietung, dem Ticket- und Fanartikelverkauf sowie höhere Erlöse beim TV-Geld. Auch der Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale hat dem Klub Geld in die Kasse gespült. Die Einnahmen beim Fernsehgeld werden in Zukunft dank des neuen TV-Vertrages noch weiter steigen.

Ein wichtiger Partner für Werder ist neben dem Bezahlfernsehen auch Hauptsponsor Wiesenhof. Der Vertrag läuft im Sommer aus. Werder strebt offenbar eine Verlängerung an. „Die Zusammenarbeit ist für beide Seiten positiv“, sagt Filbry und lobt ausdrücklich Wiesenhofs verstärktes Engagement vor zwei Jahren in sportlich schwierigen Zeiten.

