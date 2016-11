Da geht‘s lang: Max Kruse sieht sich auf einem sehr guten Weg. (imago)

Herr Kruse, was macht der Knöchel?

Max Kruse: Es gab am Dienstag eine Untersuchung. Soweit ist alles in Ordnung und jetzt schauen wir mal von Tag zu Tag.

Ein Einsatz gegen Ingolstadt ist nicht in Gefahr?

Wie gesagt, wir müssen jetzt von Tag zu Tag schauen.

Viele Fans denken sich vielleicht: Oh je, nicht schon wieder . . .

. . . wenn es etwas zu sagen gibt, wenn die Fans sich beunruhigt fühlen müssten, dann würde ich das tun. Aber es ist nichts, wodurch ich nun wieder lange ausfallen werde.

Sie kommen gerade aus einer Verletzung und haben Werder lange nicht helfen können. Wie haben Sie das Team – als unfreiwilliger Beobachter – erlebt?

Insgesamt ist die Bilanz natürlich nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Aber es ist halt nicht zu ändern. Wir müssen die Situation annehmen und dagegenarbeiten. Ich glaube, dass die Qualität in der Mannschaft da ist. Nur, klar ist auch: Sie muss sich irgendwann halt auch zeigen.

Sie hatten bereits letzte Woche gesagt, dass Werder bestimmt bald die Kurve kriegt. Was macht Sie so zuversichtlich?

Ich glaube, dass wir als Team sehr gut funktionieren. Wir sind eine sehr harmonische Truppe, die einfach versuchen muss, nichts von außen an sich rankommen zu lassen. Wenn wir anfangen, uns darüber großartig Gedanken zu machen, was alles so in der Presse steht, dann wird‘s schwieriger. Wir müssen als Einheit agieren.

Sehen Sie die beschriebene Harmonie als ein Werder-Plus?

Das war in den letzten Jahren immer ein Werder-Plus. Dass wir uns deswegen natürlich nicht in so einer Wohlfühl-Oase befinden hier, darüber muss sich jeder klar sein. Wenn das jemand nicht begriffen haben sollte, muss man ihm da auf die Sprünge helfen.

Muss man?

Ich habe nicht das Gefühl, dass sich jemand der Lage nicht bewusst ist. Aber man kann da jetzt viel drüber reden. Am Ende entscheidet die Leistung auf dem Platz. Und das ist das, was uns im Moment einfach fehlt.

Manche behaupten, es ist sogar etwas zu harmonisch. . .

. . . ich glaube, darüber müssen Sie sich keine Gedanken machen. Wir haben einen sehr guten Trainer, der uns da nicht einfach gewähren lässt und auch schon mal draufhaut. Und es gibt da auch schon den einen oder anderen Spieler, der seine Meinung kundtut, wenn hier was nicht stimmt.

Gehören Sie zu diesen Spielern?

Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe keine eigene Meinung, würde ich dem, was ich mache und gemacht habe zuletzt, ja selbst widersprechen (lacht). Wenn mir etwas auffällt, was nicht passt, dann werde ich das auch kundtun.

Schrecksekunde auf dem Trainingsplatz: Werder-Trainer Alexander Nouri (rechts) fragt besorgt nach, Max Kruse weiß nach einem Schlag auf den Knöchel noch nicht, ob er am Wochenende spielen kann. (nordphoto / Ewert, nordphoto)

Der Trainer hat jetzt sozusagen den Mund aufgemacht. Und öffentlich gesagt, dass das Team nicht so fit ist, wie es sein sollte. Wie sehen Sie das?

Das ist ja die Aufgabe des Trainers, den Mund aufzumachen. Wenn er es nicht machen darf, dann darf es wahrscheinlich keiner.

Ich meine nicht das Mund-Aufmachen, sondern die Fitness-Kritik. . .

. . . aber das ist nicht meine Baustelle. Das ist Aufgabe des Trainers, oder von Frank Baumann (Werders Sportchef, d. Red.).

Der Trainer hat die Art der Sommer-Vorbereitung kritisiert. Man könnte denken, dass Sie ganz froh sind. Sie waren noch nicht dabei im Sommer.

Das kann ich schwer beurteilen. Meine Vorbereitung lief in einem anderen Verein (in Wolfsburg, d. Red.) ab und ich bin in einem guten Fitness-Zustand hergekommen. Jetzt in der Saison kann man solche Sachen kaum verbessern. Man kann nicht einfach zwei Wochen so trainieren, dass man dann wieder fit ist. Man muss drauf achten, dass man auch am Spieltag topfit ist. Diese Balance ist nicht so einfach. Wenn der Trainer sowas sagt, steckt da wohl was dahinter. Und dann werden wir wohl im Winter dran arbeiten.

Wie fit fühlen Sie sich selbst?

Ich denke, ich bin auf einem sehr guten Weg. Die Verbesserungen sind deutlich sichtbar. Dass ich noch nicht bei hundert Prozent bin, ist wohl auch normal. Ich habe erst zwei Spiele gemacht. Da kannst du noch so lange mit dem Fitnesstrainer trainieren: Wenn du wieder im Mannschaftstraining und in den Spielen bist, merkst du, dass das etwas anderes ist.

Wie erleben Sie denn jetzt das Team, wo Sie wieder dabei sind? Haben Sie das Gefühlen: Wir bauen ab Minute 75 ab, wir können da nicht mehr so viele Sprints machen, wie sie erforderlich wären?

Ich analysiere nicht unsere Sprintwerte und unsere Laufleistungen. Damit beschäftigen sich andere im Verein.

Sie sagten, Sie seien auf einem guten Weg. Und mussten sich notgedrungen individuell fitbekommen. Passt das gut zu Ihnen? Sie gelten ja als eine Art Freigeist in Zeiten vollüberwachter Profis.

Der Weg zurück ins Mannschaftstraining hat überhaupt nichts mit Individualität zu tun. Ich wollte so schnell wie möglich zurück und habe es, glaube ich, sehr gut hinbekommen. Im Knie habe ich überhaupt keine Probleme mehr. Was generell meine Natur betrifft: Ich bin eben so, wie ich bin. Ich versuche, mich nicht zu verstellen. Ich versuche, meine Meinung zu sagen. Zu sagen, was ich gerade denke und fühle. Wenn das heutzutage als Freigeist gesehen wird, dann können das andere gerne so sehen. Ich will mich da nicht irgendwie hervorheben oder betiteln.

Sie sind aber schon als jemand verpflichtet worden, der ein Leader sein soll. Wie sehr sehen Sie sich in dieser Rolle?

Den Anspruch habe ich auch an mich selbst. Aber er ist ja auch an Leistungen auf dem Platz geknüpft. Nur das zählt für mich. Damit will ich der Mannschaft helfen. Wenn ich das hinbekomme, ist schon mal ein Teil des Ganzen abgedeckt. Das andere ist, einfach auch vorneweg zu gehen. Das ist auch neben dem Platz wichtig: Es gibt halt gewisse Regeln, an die man sich halten muss. Auch wenn ich eine Art Freigeist sein sollte, weiß ich schon, was in einem Team wichtig ist, und wie es funktioniert.

Sehen Sie sich in Ihrer Karriere zum ersten Mal in einer solchen Leader-Rolle?

Die Situation hatte ich so noch nicht, das stimmt. Ich bin aber nicht der Typ, der zuhause sitzt und sich ständig fragt: Wie muss ich spielen? Was erwarten die Leute von mir? Das ist in meinem Unterbewusstsein eh schon festgesetzt. Die Erwartungen, die die Leute an mich haben, die sind mit Sicherheit nicht so hoch wie die, die ich selber an mich habe.

Da würde man sich jetzt jemanden vorstellen, der sich komplett unter Druck setzt. Sie geben sich aber stattdessen sehr relaxt.

Erwartungen hin oder her. Fußball ist meine große Leidenschaft, ich konnte mein Hobby zum Beruf machen. Das darf man nie vergessen.

Ist das etwas, das Sie sich ab und zu versuchen, bewusst zu machen?

Das hole ich mir auf jeden Fall zurück. Da wird immer von Druck gesprochen, den wir haben, und so. Im Endeffekt ist das eine Art Druck, über die wir uns alle freuen können. Ein Privileg. Und das sollte keine Last sein. Wenn es mal nicht so gut läuft, musst du dir immer wieder den Gedanken holen: Den wirklichen Druck im Leben, den haben andere Leute. Nicht wir Fußballer oder Leute hier im Verein.

Ist das eine Haltung, von der Sie sagen: Die musste ich mir im Laufe der Zeit erst holen?

Das ist leichter gesagt als getan. Man denkt da ja nicht täglich dran. Man hat seine Aufgaben und kann sich nicht jeden Tag sagen: Ach, wir haben jetzt keinen Druck. Aber in den wichtigen Momenten, da solltest du dir dessen bewusst sein.

Herr Kruse, wie würden Sie eigentlich Ihre Rolle auf dem Platz definieren? Spielmacher? Zentrale Spitze? Man war sich da zuletzt nicht so sicher, was es ist.

Die Position, die man mit auf den Weg bekommt, ist meiner Meinung nach nicht so ausschlaggebend.

Sondern?

Du kannst ja im Sturm aufgestellt sein und trotzdem auf anderen Positionen spielen. Wichtig ist, dass man als Team funktioniert. Und dass jeder weiß, wo er hinzulaufen hat. Da ist es eigentlich sogar besser, wenn man das flexibel handhabt.

Hört sich gut an. Und gegen Ingolstadt sieht man dann auch endlich das richtige Ergebnis?

Schön wär‘s. Wir müssen einfach am Samstag die Mannschaft sein, die deutlich aggressiver ist. Die spielerisch das Heft in der Hand hat. Wir haben die fußballerische Qualität. Aber die müssen wir auch auf den Platz bringen. Wir können immer sagen: Wir kämpfen und kämpfen. Aber es heißt ja nicht umsonst: Fußball spielen. Wir müssen uns auf unsere Stärken besinnen.

Die Fragen stellte Olaf Dorow.

Max Kruse (28) wuchs in Reinbek bei Hamburg auf und kam als 16-Jähriger zu Werder Bremen. 2009 verließ er den Klub, zu dem er nach den Stationen St. Pauli, Freiburg, Mönchengladbach und Wolfsburg im Sommer wieder zurückgekehrt ist.