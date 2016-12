Jubel bei Max Kruse (r.) und Santiago Garcia (hinten). (nordphoto)

In einer in der ersten Hälfte schwachen und in der zweiten Hälfte umkämpften Partie erzielte Max Kruse das Tor des Tages. Werder brachte den Berlinern den ersten Punktverlust im Olympiastadion in dieser Saison bei.

Zu Beginn der Partie hatte Werder es den Berlinern überlassen, das Spiel zu machen. Das Team von Trainer Alexander Nouri stand tief und ließ die Hertha kommen, die aber nicht viel mit dem Ball anzufangen wusste. Was auch daran lag, dass die Bremer nach anfänglichen Unsicherheiten eng bei ihren Gegenspielern waren, dadurch gut in die Zweikämpfe kamen und diese aggressiv angingen.

Nach einer Viertelstunde wurde Werder nach vorne etwas mutiger, ohne dafür die defensive Sicherheit aufzugeben. Immer wieder gelang es, Berliner Umschaltversuche früh abzufangen. Nach einer knappen halben Stunde eroberte Kruse den Ball in der Berliner Hälfte, schloss aber vorschnell aus 30 Metern ab; sein Schuss ging deutlich am Tor vorbei. Wenn eine der beiden Mannschaften in dieser chancenarmen ersten Hälfte näher dran an einem Führungstreffer war, dann waren es die Bremer.

In der 35. Minute hatte Werder die erste Großchance des Spiels: Robert Bauer, der auffällig spielte und sich häufig ins Bremer Angriffsspiel einschaltete, spielte Fin Bartels an der Grundlinie frei, der legte auf Pizarro zurück. Dessen Schuss aus kurzer Distanz hielt Hertha-Keeper Rune Jarstein; der Nachschuss von Kruse ging abgefälscht übers Tor.

Werder war inzwischen klar das bessere Team; die Hertha blieb passiv und einfallslos. Als die Ratlosigkeit der Berliner kurz vor der Pause in Ballgeschiebe zwischen Verteidigern und Torwart gipfelte, schienen die Bremer sich zu denken: Jetzt sind wir dran. Philipp Bargfrede lief urplötzlich Hertha-Keeper Rune Jarstein an. Gemeinsam mit Serge Gnabry, der sich rechtzeitig zum Spiel von seinen blonden Locken getrennt hatte, setzte er Herthas Defensive unter Druck. Als die Situation bereits geklärt zu sein schien, fing Kruse zwanzig Meter vor dem Berliner Tor einen Querpass von Hertha-Verteidiger Niklas Stark ab. Bremens Nummer zehn brachte den Ball mit dem Kopf und der Brust unter Kontrolle, machte noch einige Schritte aufs Hertha-Tor zu und schob den Ball an Jarstein vorbei zum 1:0 ein.

So verdient die Führung war, hatten die Bremer doch Glück, dass sie das 1:0 mit in die Pause nehmen konnten. Denn unmittelbar nach Kruses Tor verpasste Ibisevic die große Chance zum Ausgleich. Valentin Stocker hatte den Ball zwischen den Bremer Innenverteidigern durchgesteckt, Ibisevic entschied sich für einen Schlenzer aufs lange Eck – und der Pfosten rettete für den geschlagenen Drobny.

Nach der Pause bot sich zunächst ein ähnliches Bild. Nach der Einwechslung von Mitchell Weiser wurde die Hertha etwas stärker und kam Mitte der zweiten Halbzeit immerhin zu einigen guten Schüssen aus der Distanz. Eine echte Gefahr für Werders Torwart Jaroslav Drobny waren sie aber nicht.

Werder kam unterdessen zu mehreren großen Chancen. Jarstein parierte aber sowohl Garcias Kopfball als auch Pizarros Schuss von der Strafraumgrenze. Weil die Hertha ihre Offensivbemühungen verstärkte, boten sich den Bremern immer wieder Gelegenheiten zum Kontern, die sie aber nicht konsequent zu Ende spielten. Und das hätte sich beinahe gerächt: Den ersten guten Konter der Berliner schloss Stocker in der 77. Minute mit einem platzierten Schuss ab, den Drobny aber um den Pfosten lenken konnte.

Die besseren Möglichkeiten hatten jedoch weiterhin die Bremer. In der 79. Minute tauchte Gnabry frei vor Jarstein auf, sein Schuss war aber zu unplatziert. Sekunden später hatten die Werderaner sogar Überzahl vor dem Berliner Tor, doch Gnabry verpasste es, zu Kruse abzuspielen. Werder hätte längst 2:0 führen müssen. Nach 83 Minuten brachte Nouri für den Angreifer Kruse mit Milos Veljkovic einen dritten Innenverteidiger, um die Defensive weiter zu stärken und erstmals in der laufenden Saison zu null zu spielen.

Trotzdem kamen die Berliner wenig später zu ihrer zweiten Großchance des Spiels. Werder hatte Glück, dass Ibisevic Stockers Hereingabe vor dem einschussbereiten Salomon Kalou mit dem Kopf nahm und neben des Tor setzte. Die Hertha war am Drücker, kam aber nicht zu weiteren klaren Tormöglichkeiten.

Als Schiedsrichter Harm Osmers abpfiff, hatten die Bremer ihr vielleicht bestes Spiel der Saison gemacht. Einziges Manko beim 1:0 gegen den erschreckend schwachen Tabellendritten aus Berlin: die Chancenverwertung. Es dürfte den Bremern an diesem Abend herzlich egal sein.