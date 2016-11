Max Kruse (l) und Philipp Bargfrede (m.) (nordphoto)

Gerade ist Länderspielpause, auf Trainingsplatz 5 übten am Mittwoch gerade mal 14 Spieler aus dem Profikader – und trotzdem ist das Spiel gegen den Drittligisten VfL Osnabrück am Freitag richtig interessant. Es ist nämlich das Spiel, in dem gleich zwei richtig wichtige Spieler für Werder auf den Platz zurückkehren sollen, die richtig lange gefehlt haben: Philipp Bargfrede, der mehr als ein Dreivierteljahr wegen einer Knieverletzung ausgefallen ist. Und Max Kruse, der sich im ersten Pflichtspiel der Saison beim Pokal-Aus gegen Lotte ebenfalls am Knie verletzte.

Wie lange die beiden spielen sollen, das will Trainer Alexander Nouri nach der Trainingseinheit am Donnerstag entscheiden: „Kann sein, dass es eine Halbzeit wird, kann auch sein, dass für den einen ein Tick länger sinnvoll ist und für den anderen nur eine halbe Stunde.“ Auch Claudio Pizarro soll nach seiner Einwechslung im Spiel gegen Schalke 04 erneut zum Einsatz kommen. Die Rückkehr der drei Langzeitverletzten könne in Werders schwieriger Situation nach drei Niederlagen „definitiv ein Impuls sein“, sagte Nouri. „Alle positiven Geister sind herzlich willkommen.“ Und positive Geister sind die drei für Nouri, weil sie „Optimismus und Liebe zum Fußball“ mitbringen.

Mit den geplanten Einsätzen im Testspiel rückt auch etwas in greifbare Nähe, was „unser aller Fantasie anregt“, wie Nouri sagte: der erste gemeinsame Auftritt von Werders Traum-Offensive aus Serge Gnabry, Claudio Pizarro und Max Kruse. Nouri hofft, die drei schon im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt gemeinsam aufbieten zu können. Seine diesbezügliche Fantasie beinhaltet nicht nur ein Mehr an Spielfreude und eigenen Toren, sondern auch weniger Gegentore: „Wenn wir da vorne Spieler haben, die die gegnerische Abwehr mehr fordern, hält das den Gegner ja auch weiter weg von unserem eigenen Tor.“

Die Entscheidung, wer dieses eigene Tor hüten soll, ist Nouri mindestens für diese Woche abgenommen. Jaroslav Drobny ist nach seiner Handverletzung zwar schon wieder im Training, doch die Partie am Freitag kommt für den Torwart zu früh. „Er spürt noch etwas von der Verletzung“, sagte Nouri. Es sei auch fraglich, ob der Tscheche zum nächsten Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt einsatzbereit sein wird. Werders Nummer eins heißt also vorerst weiter Felix Wiedwald.