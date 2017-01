Traf zum 1:2-Anschlusstreffer: Werder-Stürmer Max Kruse. (Nordphoto)

Werder Bremen - FC Bayern München 1:2 (0:2)

Werder Bremen: Wiedwald - Bauer, Sané, Moisander, Veljkovic, S. Garcia - Delaney, Junuzovic, Gnabry, Kruse - Pizarro (19. M. Eggestein)

FC Bayern München: Neuer - Lahm, Hummels, Martínez, Alaba - Kimmich, Alonso - Ribéry, Robben (66. Coman), Müller (63. Sanchez) - Lewandowski

Schiedsrichter: Sascha Stegemann

Tore: 0:1 Robben (30.), 0:2 Alaba (45.+1), 1:2 Kruse (53.)

Gelbe Karten: Bauer (42.)

Zuschauer: 42.100 (ausverkauft)

69. Maxi Eggesteins Kopfball landet bei Kruse, der aus spitzem Winkel volley abzieht. Der Ball zischt knapp über das Tor hinweg.

66. Der Torschütze zum 0:1 geht vom Platz. Für Robben ist jetzt Coman in der Partie.

65. Gnabry probiert es nach einem Doppelpass mit Kruse. Sein Flachschuss bringt aber keine Gefahr.

63. Der erste Wechsel beim Rekordmeister. Müller verlässt den Platz. Für ihn ist Sanchez im Spiel.

60. Hummels foult Gnabry in der Hälfte der Bayern. Junuzovic schickt Gnabry, der folgende Zweikampf gegen Kimmich wird aber zugunsten der Münchner abgepfiffen.

57. Werder jetzt absolut im Spiel drin. Die Bremer lassen öfter mal den Ball laufen und spielen weiter nach vorne.

53. Werder belohnt sich für den Mut. Kruse wird in der Mitte des Strafraums von Junuzovic angespielt. Der Stürmer bleibt cool und schießt den Ball zum Anschlusstreffer in das Bayern-Gehäuse.

52. Richtig gute Chance für Werder! Kruse spielt den Ball flach auf Gnabry in den Strafraum. Dieser schließt sofort ab. Der Ball fliegt aber am Tor vorbei.

50. Im Anschluss schickt Müller Ribéry, der gegen Wiedwald freistehend zum 0:3 einschiebt. Der Franzose stand aber vorher im Abseits. Es bleibt beim 0:2.

49. Ein langer Ball findet Gnabry, der sich gut gegen Martinez durchsetzt. Sein Schuss geht aber zu zentral auf Neuer.

47. Robben mit dem ersten Torschuss der zweiten Hälfte. Sein Schlenzer von rechts wird noch zur Ecke abgefälscht. Diese kann Werder aber klären.

46. Weiter geht's im Weserstadion. Werder ohne Wechsel spielt jetzt auf die Ostkurve.

Halbzeit: Danach ist Pause. Mit 0:2 liegt Werder gegen die Bayern zurück.

45.+1. Der Freistoß ist drin. Alaba zirkelt den Ball an den Innenpfosten. Von da aus geht die Kugel ins Tor.

45. Moisander hält den Arm raus gegen Robben. Freistoß für die Münchner aus knapp 20 Metern Torentfernung.

42. Der Rekordmeister lässt Ball und Gegner laufen. Werder kommt in den zweikämpfen häufig zu spät. Robert Bauer sieht nach einem Foul an Ribéry die erste Gelbe Karte.

36. Werder steht sehr tief in der eigenen Hälfte. Der FCB spielt sich die Kugel in den eigenen Reihen hin und her.

30. Die Bayern führen. Ribéry spielt von links in den Strafraum. Robben zimmert den Ball in den rechten Torwinkel. Wiedwald ohne Abwehrchance.

29. Nächster guter Werder-Angriff. Delaney schickt Kruse. Sein Versuch wird sicher von Neuer pariert.

28. Ein gut vorgetragener Konter der Bremer. Kruse legt auf Gnabry ab, dessen Schuss aber kein Problem für Neuer ist.

20. Die Bayern finden in der bisher gut organisierten Bremer Defensive noch keine Lücke.

19. Bitter für Werder. Pizarro muss verletzungsbedingt raus. Maxi Eggestein kommt für den Peruaner in die Partie.

Claudio Pizarro musste bereits nach 19 Minuten verletzungsbedingt vom Platz. (imago)

14. Das Team von Trainer Alexander Nouri ist nach einer knappen Viertelstunde gut in die Partie gekommen, auch wenn die Konter noch zu überhastet zu Ende gespielt werden.

10. García in guter Schussposition nach einer hohen Hereingabe von Junuzovic. Werders Linksverteidiger schlägt aber ein Luftloch.

8. Bayerns Linksverteidiger Alaba probiert es mit einer Direktabnahme aus halblinker Position. Sein Versuch verfehlt das Ziel aber um einige Meter.

7. Moisander trifft Robben im Zweikampf. Freistoß für die Münchner. Der Gefoulte schlenzt den Ball in den Strafraum. Die Werder-Abwehr kann aber klären.

5. Erster Schuss der Bayern auf den Werder-Kasten. Ribéry zieht von links in den Strafraum aber Wiedwald nimmt den Ball auf.

4. Die erste Werder-Ecke holt Junuzovic heraus. Diese bringt jedoch keine Gefahr.

2. Moisander kann eine Münchner Hereingabe von links mit der Brust stoppen. Wiedwald nimmt den Ball auf.

Anstoß! Der heutige Werder-Kapitän Zlatko Junuzovic gewinnt die Platzwahl gegen Philipp Lahm. Werder spielt in der ersten Hälfte von rechts nach links.

Vor dem Spiel: Die Mannschaften laufen ein. Das Weserstadion ist ausverkauft.

Vor dem Spiel: Laut unserer Umfrage glauben die Werder-Fans nicht an ein „Wunder von der Weser“. Gegen die Bayern rechnen 54,3% mit einer Niederlage. 27,8% glauben an die große Überraschung und tippen auf einen Bremer Sieg. Die restlichen 17,9% rechnen mit einem Unentschieden.

Vor dem Spiel: Die Werder-Ersatzbank im Überblick: Zetterer (Tor), Gebre Selassie, Kainz, Bartels, Manneh, U. Garcia, M. Eggestein

Vor dem Spiel: Ausländische Torjäger unter sich: mit Claudio Pizarro (190 Bundesliga-Tore) und Robert Lewandowski (135) treffen die beiden erfolgreichsten ausländischen Torschützen der Bundesliga-Geschichte direkt aufeinander.

Aufeinandertreffen zweier Bundesliga-Torjäger: Bayerns Robert Lewandowski und Werders Claudio Pizarro. (imago)

Vor dem Spiel: Startelfänderungen bei Werder: Zlatko Junuzovic ersetzt den von Nackenproblemen geplagten Kapitän Clemens Fritz im zentalen Mittelfeld. Milos Veljkovic rückt für Fin Bartels in die Startformation. Alexander Nouri setzt auf eine Fünferkette.

Vor dem Spiel: Hätten Sie gewusst… wann es den letzten Punktgewinn für Werder gegen die Bayern gab? Am 3. Spieltag der Saison 2010/2011 erkämpften sich die Grün-Weißen ein 0:0 in der Münchner Alianz-Arena. Mit dabei: der heutige Werder-Kapitän Clemens Fritz.

Vor dem Spiel: Lange Durststrecke bei den Grün-Weißen. Seit zwölf Bundesligapartien wartet Werder auf einen Punktgewinn gegen die Bayern. Gibt es heute erneut eine Niederlage, ist es für die Männer von der Weser sogar ein historischer Moment. 13 verlorene Spiele in Folge gab es nämlich zwischen zwei Bundesligisten noch nie.

Vor dem Spiel: Werder-Keeper Felix Wiedwald steht vor der Partie gegen die Bayern im Fokus. Nach der Roten Karte gegen Stammtorhüter Jaroslav Drobny im letzten Spiel gegen Dortmund kehrt die ehemalige Nummer Eins ins Werder-Tor zurück.

Vor dem Spiel: Willkommen zu unserem Liveticker! Nach dem knappen 1:2 gegen Vizemeister Borussia Dortmund vor einer Woche empfängt Werder Bremen zum Rückrundenauftakt den deutschen Rekordmeister Bayern München im heimischen Weserstadion.