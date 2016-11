Alexander Nouri beantwortet im Rahmen der Pressekonferenz die Fragen der Medienvertreter. (nordphoto)

In der vergangenen Saison trafen Werder und Frankfurt am letzen Spieltag aufeinander. Die Bremer gewannen mit 1:0 und sicherten den direkten Klassenerhalt, während die Eintracht in die Relegation musste. In dieser Saison kämpft Werder erneut gegen den Abstieg, die Hessen stehen derzeit auf Platz sieben. Eine Konstellation, über die möglicherweise gesprochen werden wird.

Herzlich willkommen zu unserem Liveticker! Ab 12.30 Uhr nehmen Alexander Nouri, Frank Baumann und der junge Verteidiger Milos Veljkovic auf dem Podium Platz. Gegen Frankfurt am Sonntag könnten einige der zuletzt verletzten Spieler wieder in den Kader zurückkehren. Ma kannn also davon ausgehen, dass Fragen zu der möglichen Startelf kommen werden.