Drobny kommt gegen Reus zu spät. Die Konsequenz: Rot für den Werder-Keeper. (imago)

Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:2 (0:1)

Werder Bremen: Drobny - Bauer, Sané, Moisander, S. García - Delaney, Fritz - Bartels, Gnabry (27. Vejlkovic) - Kruse, Pizarro (42. Wiedwald)

Borussia Dortmund: Weidenfeller - Piszeck, Sokratis, Ginter, Schmelzer (46. Durm) - Weigl, Castro (70. Guerreiro) - Pulisic, Kagawa, Reus (70. Dembélé) - Schürrle

Schiedsrichter: Daniel Siebert

Tore: 0:1 Schürrle (5.), 1:1 Bartels (59.), 1:2 Piszeck (71.)

Gelbe Karten: Bauer / Schürrle

Rote Karte: Drobny (Notbremse)

Der Spielverlauf zum Nachlesen:

71. Dortmund führt erneut. Werders Abwehr rückt nach einer Ecke nicht richtig heraus. Deshalb steht Piszeck völlig blank und trifft zum 1:2.

69. Langer Ball auf Reus, der völlig freistehend zum Kopfball kommt. Sein Versuch geht aber rechts neben den Bremer Kasten.

67. Dortmund tut sich gegen zehn Bremer schwer. Werder verteidigt mit Mann und Maus.

63. Sané klärt in letzter Sekunde vor Kagawa. Die anschließende Ecke klärt Werder mit allem was sie haben.

59. Tor für Werder! Bartels tunnelt Ginter und ist schneller als Sokratis. Der Mittelfeldmann schiebt gegen Weidenfeller zum 1:1 Ausgleich ein.

Ausgleich für Werder - Fin Bartels trifft zum zwischenzeitlichen 1:1. (imago)

58. Starke Parade von Wiedwald. Kagawa spielt Reus frei, der mit seinem Versuch am Werder-Schlussmann scheitert.

57. Werder hat große Mühe mit zehn Mann Chancen zu kreieren. Dortmund spielt ruhig und abgeklärt.

51. Halblinke Freistoßposition für Dortmund. Castro versucht einen Schlenzer ins kurze Eck. Die Kugel dreht sich am Tor vorbei.

50. Sané zieht gegen Schürrle den Kürzeren. Seine Hereingabe klärt Vejlkovic auf Kagawa. Dessen Schuss wird aber abgeblockt.

46. Dortmund wechselt zur zweiten Halbzeit. Durm ersetzt Kapitän Schmelzer.

Halbzeit: Dortmund dominierte die erste Viertelstunde und ging verdient durch Schürrle mit 0:1 in Führung. Danach kam Werder besser in die Partie, spielt nach einer Roten Karte an Keeper Drobny (39.) aber nur noch mit zehn Mann.

Der frühe Rückstand für Werder. Andre Schürrle trifft nach fünf Minuten. (imago)

45.+2 Riesenchance für Werder! Fritz traut sich was und hämmert den Ball aus knapp 20 Metern den Ball an die Latte.

43. Der daraus resultierende Freistoß wird von Schürrle getreten. Der Ball fliegt stramm am Tor vorbei.

39. Werder nur noch mit zehn Mann. Reus wird mit einem langen Ball geschickt. Drobny will klären und trifft den Dortmunder. Schiedsrichter Siebert entscheidet auf Notbremse. Rote Karte für den Werder-Keeper. Im Anschluss kommt Ersatztorhüter Wiedwald für Pizarro.

38. Viel Gewühl im Bremer Strafraum. Zunächst scheitert Pulisic an Drobny. Danach kann Moisander den Ball vor dem Tor abwehren. Schlussendlich entscheidet das Schiedsrichtergespann auf Abseits.

35. Großchance für Werder! Ein Freistoß von Kruse kann die Dortmunder Abwehr nicht klären. Delaneys Schuss pariert Weidenfeller stark. Der Nachschuss von Moisander landet im Oberrang.

34. Neuzugang Delaney mit einem Fernschuss. Der Schuss ist aber kein Problem für BVB-Keeper Weidenfeller.

31. Nach einer guten halben Stunde hat sich Werder etwas gefangen. Ist offensiver besser präsent. Auch die Defensive steht nicht mehr so tief wie in der ersten Viertelstunde.

27. Alexander Nouri wechselt bereits. Vejlkovic ersetzt Gnabry. Werder spielt jetzt mit einer Dreierkette.

23. Werder traut sich jetzt mehr zu. Eine Hereingabe von Gnabry auf rechts wird leicht von Weidenfeller aufgenommen.

18. Werder mit einem Lebenszeichen. Kruse spielt den Ball rechts rüber auf Bartels. Dessen Schuss klatscht Weidenfeller nach vorne ab. im Anschluss kommt Bauer gegen Reus zu spät und sieht die gelbe Karte.

15. Dortmund dominant. Kagawas Flanke findet den Kopf von Schürrle. Sein Versuch landet aber zentral auf Drobny.

11. Schürrle fast mit dem Doppelpack. Eine Kopfballabwehr nimmt der Nationalspieler direkt. Drobny macht sich lang und klärt zur Ecke. Der anschließende Kopfball von Piszeck geht über das Tor.

8. Werder sehr nervös. Die Grün-Weißen bekommen keine Ordnung in die eigenen Reihen.

5. Dortmund mit der frühen Führung. Ein Pass in die Schnittstelle reicht aus um Werders Abwehr auszuhebeln. Schürrle ist durch, umkurvt Drobny und schiebt zum 0:1 ein.

Anstoß! Werder spielt von rechts nach links.

Steht gegen Dortmund in der Startelf: Neuzugang Thomas Delaney. (dpa)

Vor dem Spiel: Alexander Nouri vor der Partie: "Dortmund hat eine enorme Qualität. Es ist eine große Herausforderung. Aber genau dieser wollen wir uns stellen und dabei mutig auftreten."

Vor dem Spiel: Alles auf Angriff: bei Werder beginnen Max Kruse und Claudio Pizarro im Sturm. Serge Gnabry und Fin Bartels spielen auf den Außenbahnen. Im Zentrum gibt Neuzugang Thomas Delaney sein Bundesligadebüt neben Kapitän Clemens Fritz. Auf der Bank sitzen: Wiedwald (Tor), Veljkovic, Gebre Selassie, U. Garcia, M. Eggestein, Kainz und Manneh

Vor dem Spiel: Die Werder-Fans sind sich uneinig über den Ausgang des Spiels. 33,8 Prozent glauben an einen Heimsieg gegen den BVB. 39,2 Prozent rechnen mit einer Niederlage. Die restlichen 27 Prozent tippen auf ein Remis.

Vor dem Spiel: Alle Augen sind auf Thomas Delaney gerichtet: aufgrund der Personalsorgen im Mittelfeld steht der Wintertransfer aus Kopenhagen vor seinem Bundesligadebüt für die Grün-Weißen. Florian Grillitsch, Philipp Bargfrede, Zlatko Junuzovic und Izet Hajrovic fallen verletzungsbedingt aus.

Vor dem Spiel: Willkommen zu unserem Liveticker! Die Winterpause ist vorbei. Werder Bremen startet mit einem echten Kracher in das Kalenderjahr 2017. Im heimischen Weserstadion ist der Vizemeister Borussia Dortmund zu Gast. Werder im Aufwind: die letzten fünf Bundesligapartien hat die Elf von Trainer Alexander Nouri nicht verloren. Allerdings haben die Grün-Weißen von den letzten zehn Begegnungen gegen Dortmund nur eine für sich entscheiden können.