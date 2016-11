Werder Bremen - Eintracht Frankfurt 1:1

Werder Bremen: Wiedwald - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, S. Garcia - Grillitsch, Fritz, Gnabry, Junuzovic - Kruse, Pizarro

Eintracht Frankfurt: Hradecky - Abraham, Hasebe, Vallejo - Chandler, Huszti (46. Meier), Mascarell, Oczipka - Fabian, Gacinovic - Hrgota

Schiedsrichter: Robert Kampka

Tore: 1:0 Grillitsch (38.); 1:1 Meier (52.)

Gelbe Karten: / Mascarell, Vallejo

Das Spiel im Liveticker:

62. Vallejo zieht Pizarro die Beine weg und sieht dafür die gelbe Karte.

60. Wieder lautete das Duell Meier gegen Wiedwald! Der Stürmer kommt im Strafraum erneut frei zum Abschluss, Wiedwald reißt die Fäuste hoch und kann den Schuss blocken.

57. Wieder taucht Meier frei vor Wiedwald auf. Doch dieses Mal bleibt der Torhüter im eins gegen eins Sieger.

52. Frankfurt gleicht aus! Meier trifft mit seinem zweiten Ballkontakt. Der Stürmer kommt an einen Abpraller, macht ein paar Schritte in den Strafraum und schiebt den Ball gekonnt an Wiedwald vorbei. Der ist zwar noch mit den Fingerspitzen dran, kann den Treffer aber nicht verhindern.

48. Junuzovic schießt Hradecky einen Freistoß in die Arme.

47. Gacinovic zieht Gebre Selassie davon und schließt aus spitzem Winkel ab. Wiedwald kann mit dem Fuß klären.

46. Frankfurt wechselt. Meier kommt für Huszti. Werder bleibt unverändert.

Halbzeit: Werder geht durch den Treffer von Grillitsch mit 1:0 in die Pause. Lange war es eine ausgeglichene Partie, dann verdiente sich Werder durch ein Chancenplus in der Schlussphase der Halbzeit die Führung.

Florian Grillitsch erzielt den Führungstreffer. (nordphoto)

43. Veljkovic stoppt Gacinovic 20 Meter vor dem Tor mit einem Foul. Huszti schießt den folgenden Freistoß in die Mauer.

38. Tor für Werder! Moisander überspielt das Mittelfeld mit einem hohen Ball. Am Sechzehner steht der aufgerückte Grillitsch und lässt Hradecky mit einem schönen Schuss in den linken Torwinkel keine Chance.

35. Wieder eine Chance für Werder! Pizarro flankt auf den völlig freistehenden Kruse, doch der lässt bei seinem Kopfball aus kürzester Distanz die nötige Präzision vermissen.

34. Feines Trick von Gnabry! Der Nationalspieler legt den Ball am Sechzehner in der Luft mit der Hacke an Oczipka vorbei und schließt direkt ab - knapp vorbei!

Hatte eine gute Chance: Serge Gnabry. (nordphoto)

29. Chandler flankt in den Strafraum, Fabian kann abschließen, doch Veljkovic kann den Schuss blocken. Oczipka visiert für den Nachschuss den rechten Torwinkel an, zielt aber vorbei. In der Szene verteidigt Werder mit sechs Leuten im eigenen Strafraum, dennoch bekommt Frankfurt zwei Gelegenheiten.

24. Gelbe Karte für Mascarell, nachdem der Spanier mit seinem Tackling gegen Kruse viel zu spät kommt.

21. Gnabry umkurvt Vallejo im Strafraum und zieht aus spitzem Winkel ab. Möglicherweise wäre ein Zuspiel die bessere Variante gewesen. So gibt es Abstoß für Frankfurt.

17. Fabian prüft Wiedwald mit einem Aufsetzer. Werders Keeper entschärft den Schuss auf Kosten einer Ecke. Diese wird von Gebre Selassie geklärt.

15. Gebre Selassie rückt aus der Kette um einen Ball abzufangen und grätscht vorbei. Dadurch öffnet sich der Raum für Oczipka, dessen Flanke aber nicht für Gefahr sorgt.

10. Erste Chance für Werder! Kruse hält aus 18 Metern drauuf und zwingt Hradecky zu einer Glanzparade. Pizarro verzichtet auf den Nachschuss und will stattdessen quer zu Gnabry spielen, doch das Zuspiel gerät zu ungenau.

Werder trifft im Weserstadion auf Eintracht Frankfurt. (nordphoto)

6. Abrahams Distanzschuss zischt über die Latte. Abstoß.

5. Gnabry spielt im Mittelfeld auf der rechten Seite, Junuzovic auf der linken. Das Zentrum besetzen Fritz und Grillitsch. Kruse und Pizarro bilden die Sturmspitzen.

1. Spielminute: Erstes Kopfballduell, erste Pause. Garcia und Chandler prallen mit den Köpfen aneinander und benötigen eine kurze Behandlungspause.

Anstoß! Werder spielt zuerst auf die Ostkurve.

Vor dem Spiel: Gleich geht es los. Die Mannschaften stehen schon im Spielertunnel.

Vor dem Spiel: Claudio Pizarro und Max Kruse stehen in dieser Saison erstmals in der Bundesliga-Startelf. Der wiedergenesene Philipp Bargfrede sitzt zunächst auf der Bank. Die Reserve komplettieren Michael Zetterer (Tor), Robert Bauer, Lukas Fröde, Izet Hajrovic, Fin Bartels und Lennart Thy. Thanos Petsos, Aron Johannsson und Florian Kainz stehen nicht im Kader.

Vor dem Spiel: Die Werder-Fans geben sich vor der Partie optimistisch. Nach einer Umfrage von WESER-KURIER Online rechnen 66,3 Prozent mit einem Sieg der Bremer. 12,2 Prozent erwarten ein Unentschieden, die restlichen 21,5 Prozent befürchten eine Niederlage.

Vor dem Spiel: Werder-Trainer kann heute personell erstmals nahezu aus dem Vollen schöpfen. Die potentiellen Leistungsträger Philipp Bargfrede, Max Kruse und Claudio Pizarro melden sich nach Verletzungspausen wieder zurück.

Vor dem Spiel: Willkommen zu unserem Liveticker! Werder Bremen hat die letzten drei Spiele jeweils mit 1:3 verloren und steht derzeit auf dem 16. Tabellenplatz. Der heutige Gast im Weserstadion, Eintracht Frankfurt, ist deutlich besser in Form. Am letzten Spieltag besiegten die Hessen den 1. FC Köln mit 1:0. Auch tabellarisch ist der Unterschied groß: Frankfurt steht derzeit an siebter Stelle.