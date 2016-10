Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen 1:1

Werder Bremen: Wiedwald - S. Garcia, Moisander, Sané, Gebre Selassie - Grillitsch, Fritz, Gnabry (44. Bartels), Junuzovic, Hajrovic - Manneh

Bayer Leverkusen: Leno - Wendell, Toprak, Tah, Henrichs - Calhanoglu, Kampl, Aranguiz, Brandt - Volland, Chicharito

Schiedsrichter: Marco Fritz

Tore: 1:0 Junuzovic (13.); 1:1 Calhanoglu (27.)

Gelbe Karten: /

Das Spiel im Liveticker:

Halbzeit. Werder gehörte die Anfangsphase und ging verdient durch Zlatkko Junuzovic in Führung. In der Folge drehten die Gäste aus Leverkusen allerdings auf und schnürten die Bremer am eigenen Sechzehner ein. Der Ausgleich durch Hakan Calhanoglu ging vollkommen in Ordnung. Werder muss obendrein auch noch den verletzungsbedingten Ausfall von Serge Gnabry verkraften.

44. Wechsel. Gnabry wird durch Bartels ersetzt.

43. Gnabry sitzt auf dem Rasen. Für ihn geht es nicht mehr weiter. Fin Bartels wird kommen.

40. Fritz mit einem wunderbaren langen Pass auf Hajrovic, doch der Außenspieler schafft es nicht den Ball zu kontrollieren.

37. Die Leverkusener spielen sich am Bremer Sechzehner die Bälle zu, Calhanoglu schließt letztlich ab - drüber!

Wiedwald kann den Kopfball von Calhanoglu nicht halten. (nordphoto)

34. Calhanoglu bringt einen Freistoß in den Strafraum, der Kopfball von Toprak hat nicht die nötige Wucht. Keine Gefahr.

30. Die Anfangsphase gehörte Werder. Doch jetzt haben die Gäste aufgedreht und bringen die Bremer kräftig ins Wackeln.

29. Chance für Leverkusen! Kampl läuft allen davon und spielt am Sechzehner zu Chicharito. Der Mexikaner probiert es mit einer Direktabnahme - knapp vorbei.

27. Tor für Leverkusen! Kampl flankt von der Grundlinie. Auf Höhe des Elfmeterpunkts steht Calhanoglu mutterseelenallein und trifft per Kopf.

24. Henrichs kann unbedrängt flanken, Sané klärt vor Volland.

23. Scheinbar hat sich Gnabry am Rücken weh getan. Derzeit wird er noch am Spielfeldrand behandelt. Werder ist damit momentan in Unterzahl.

21. Gnabry verletzt sich bei einem Zweikampf mit Henrichs und muss behandelt werden.

20. Werder verliert den Ball am Leverkusener Sechzehner, Gebre Selassie unterbindet den Konter mit einem Foul an Chicharito auf Höhe der Mittellinie.

18. Werder spielt über Junuzovic schnell hinten raus. Der Österreicher schickt Gnabry, der aber an Tah hängen bleibt.

13. Tor für Werder! Hajrovic trickst Tah aus, zieht in den Strafraum und spielt quer auf den mitgelaufenen Manneh. Der Stümer kann Leno nicht überwinden, doch Junuzovic ist bereit und versenkt den Nachschuss.

Zlatko Junuzovic bejubelt seinen Treffer. (nordphoto)

10. Gute Freistoßgelegenheit für Bayer aus 28 Metern. Calhanoglu tritt an und schieß knapp am linken Torpfosten vorbei.

8. Brandt kommt zum Kopfball, Wiedwald fängt ohne Probleme.

6. Sané verschätzt sich bei einem langen Ball von Aranguiz, aber Gebre Selassie ist vor Chicharito am Ball und bereinigt die Situation.

5. Die Anfangsminuten gehören Werder. Die Bremer stören früh und setzen Bayer so unter Druck.

3. Gnabry umdribbelt Aranguiz und Tah, doch sein Querpass mit dem Außenrist findet keinen Abnehmer.

1. Spielminute: Erster Torabschluss der Bremer. Junuzovic flankt, Manneh reagiert schneller als sein Gegenspieler, bekommt aber nicht genug Druck hinter den Ball.

Anstoß! Werder spielt zuerst auf die Westkurve. Bayer bekommt den Ball.

Vor dem Spiel: Die Mannschaften stehen im Spielertunnel. Noch fünf Minuten, dann geht es endlich los!

Vor dem Spiel: Alexander Nouri im "sky"-Interview vor dem Spiel: "Ich bin voller Leidenschaft und Energie." Er freue sich sehr auf das Spiel, sagt der neue Cheftrainer von Werder.

Vor dem Spiel: Auf der Werder-Bank sitzen Michael Zetterer, Robert Bauer, Milos Veljkovic, Lukas Fröde, Ulisses Garcia, Fin Bartels und Aron Johannsson. Florian Kainz, Lennart Thy, Thanos Petsos, Fallou Diagne und Janek Sternberg stehen nicht im Kader.

Vor dem Spiel: Santiago Garcia feiert nach seiner Verletzungspause sein Comeback. Der Linksverteidiger ersetzt Robert Bauer. Neben dem Wechsel auf der Torhüterposition ist es die einzige Veränderung im Vergleich zum Darmstadt-Spiel.

Santiago Garcia steht in der Startelf. (imago)

Vor dem Spiel: An das letzte Aufeinandertreffen mit Bayer dürften die Grün-Weißen noch sehr gute Erinnerungen haben. Im März diesen Jahres gewann man mit 4:1. Der verletzt fehlende Claudio Pizarro erzielte damals drei Tore.

Vor dem Spiel: Vor der Länderspielpause unterstrichen die Leverkusener ihre Stärke, indem sie Borussia Dortmund mit 2:0 schlugen. Werder trennte sich am vergangenen Spieltag mit 2:2 von Darmstadt 98.

Vor dem Spiel: Werder Bremen trifft am Sonnabend (18.30 Uhr) im Weserstadion auf Bayer 04 Leverkusen. Es wird das erste Spiel von Alexander Nouri als Chefcoach der Bremer.