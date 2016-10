Werders Abwehrspieler Niklas Moisander. (nordphoto)

Die hilfreiche Botschaft kam am Sonntagmittag: Lamine Sané fällt nicht langfristig aus. Er ist nicht so schwer lädiert, wie es die ersten Eindrücke vermuten ließen – seine Schmerzensschreie, seine Tränen. Der Innenverteidiger Sané hatte sich bei einem Zweikampf mit dem Freiburger Marc Torrejón verletzt. Er erlitt, wie Untersuchungen ergaben, beim 1:3 gegen den SC Freiburg nur kleinere Einrisse am Außenband im rechten Knie. „Das war Glück im Unglück”, sagte Sportchef Frank Baumann. „Wir sind erst mal froh.”

Ob Sané in der nächsten Partie am Sonntag bei Schalke 04 sogar schon wieder auf dem Platz stehen kann, sei noch nicht abschätzbar, so Baumann. Denkbar aber ist es. Trainer Alexander Nouri teilte mit, man müsse abwarten, wie Sanés Knie auf die Belastungen der nächsten Tage reagiert: „Wir hoffen aber, dass er so schnell wie möglich wieder auf dem Trainingsplatz stehen kann.”

Die Bremer brauchen den Routinier Sané, sie haben in der Defensive sowieso schon wieder viel zu viele Probleme. 24 Gegentore haben sie in den ersten neun Bundesligapartien dieser Saison kassiert, mehr als jede andere Mannschaft. Sie leiden nach wie vor an der Schwäche, die sie seit Jahren nicht loswerden. „Natürlich müssen wir so schnell wie möglich dafür sorgen, dass wir die Zahl der Gegentore reduzieren”, mahnte Baumann.

„Wir wollen uns auch vorne zeigen”

Aber Werder werde seinen Stil beibehalten, und dieser Stil sei nun mal nicht nur rein defensiv. „Wir wollen uns auch vorne zeigen”, betonte Baumann. „Wir wollen uns nicht nur hinten einigeln. Wir sagen jetzt nicht, wir stellen uns ab sofort mit zehn Mann hinten rein – und das ist dann der Weisheit letzter Schluss.”

Als ideal stellt Werders neuer Trainer Nouri sich eine Mannschaft vor, die kompakt verteidigt, den Ball erobert und dann überfallartig in den Angriff übergeht. Bei der Niederlage am Sonnabend gegen Freiburg waren die Bremer von dieser Idealvorstellung jedoch himmelweit entfernt. Sie standen nicht kompakt; sie ließen Lücken, durch die die Freiburger ungehindert hindurch spazieren konnten. Am größten waren diese Lücken vor dem ersten Freiburger Treffer. Da konnten Florian Grillitsch, Zlatko Junuzovic und Santiago Garcia den Freiburger Torjäger Maximilian Philipp nicht stoppen – und schienen es in diesem Moment noch nicht mal so richtig zu wollen.

Der Mittelfeldmann Junuzovic hatte die Szene nach der Partie noch genau im Kopf. Er konnte jeden Bremer Fehler beschreiben. „Da müssen wir halt nah dran sein, wir müssen giftig sein, wir müssen schon bei der Ballannahme da sein”, sagte er. „Aber er dreht sich, er kann gehen. Dann kommt er immer näher zum Strafraum, und du willst natürlich auch kein Foul riskieren, weil du in Überzahl bist.

Schrecklich einsam: Maximilian Philipp erzielt Freiburgs 1:0 in Bremen, Florian Grillitsch und Niklas Moisander schauen nur zu. (dpa)

Junuzovic ärgert sich

Du willst den Ball halt so erkämpfen. Aber er wurschtelt sich irgendwie durch.” Beim 1:3 in Leipzig eine Woche zuvor hatten die Bremer auch schon so ein Wurschteltor in Überzahl kassiert, durch Naby Keita, das ärgerte Junuzovic besonders. Denn offenbar hatten er und seine Kollegen nicht aus dieser Erfahrung gelernt. Sie machten dieselben Fehler noch einmal. Sie machen überhaupt viel zu viele Fehler in der Defensivarbeit viel zu oft.

Innenverteidiger Niklas Moisander erzählte am Sonntag, er habe nach dem Spiel gegen Freiburg viel darüber nachgedacht, was falsch gelaufen ist und wieso Werder nicht so engagiert zu Werke ging wie etwa bei den Siegen gegen den VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen. Eine Antwort fand er nicht. Am Tag nach der Partie analysierte Trainer Nouri mit seinen Spielern intensiv die Fehler, die zur Niederlage führten. Unfreundliche Worte wird Nouri dabei kaum gefunden haben, das ist nicht seine Art. „Ich werde nicht hingehen und irgendjemanden persönlich beleidigen”, sagte er nach dem Spiel gegen Freiburg. Aber deutlich werde er schon werden: „Ich habe auch vorher schon klare Worte gefunden, damit habe ich überhaupt kein Problem.”

Bei Moisander zumindest scheinen die Botschaften des Trainers angekommen zu sein. „Es war ein gutes Meeting”, sagte der Innenverteidiger. „Jetzt wissen wir, was wir besser machen müssen.” Der Finne Moisander sprach Englisch in der Presserunde am Sonntag, nur ein einziges Wort sagte er mehrmals auf Deutsch: Zweikampf. Es war offenbar ein Schlüsselwort in der Besprechung. Ein Wort, das sich ihm eingeprägt hat. Die Zweikämpfe, die die Bremer nicht oder zumindest nicht zupackend genug führten, die waren ihr größtes Problem.

Zweikämpfe sind ein Problem

Weil dieses Problem vorn anfängt und sich durch die ganze Mannschaft zieht, ist es wichtig, dass hinten jetzt nicht noch eine Stütze wegbricht. Moisander sagte, er habe gleich gehofft, dass sein Nebenmann Sané nicht allzu arg verletzt ist – denn er schätzt ihn sehr: „Er ist erfahren. Er ist sehr stark in der Luft. Er gewinnt eine Menge Zweikämpfe.” Moisander hat sich gut gefühlt mit Sané an seiner Seite.

Er fand aber auch das Zusammenspiel mit Sanés Vertreter Milos Veljkovic gut. Veljkovic kam kurz vor der Pause für Sané ins Spiel und in ein nicht funktionierendes Team, beim Stand von 0:2 – ein undankbarer, unangenehmer Job. Er meisterte ihn. „Milos hat das sehr unaufgeregt und sehr solide gemacht”, lobte Sportchef Baumann. „Er ist kein Spieler, der spektakulär spielt. Er agiert sehr zuverlässig und stellt sich in den Dienst der Mannschaft.” Veljkovic habe ein sicheres Passspiel und sei taktisch gut ausgebildet, sagte Baumann: „Wir sind mit seiner Entwicklung zufrieden.”

Falls Sané auf Schalke noch nicht wieder mitwirken kann, dürften Moisander (31) und Veljkovic (21) die Bremer Innenverteidigung bilden. „Milos ist wirklich gut für sein Alter”, sagte Moisander. Und er selbst? Er sei so gut, wie man in seinem Alter halt sein kann. Die Nachwirkungen seiner Sprunggelenks-Operation im Mai spürt Moisander zwar kaum noch. „Wenn es so bleibt, bin ich glücklich”, sagte er. „Aber ich bin über 30 Jahre alt. Ich glaube nicht, dass ich noch einen schmerzfreien Tag erlebe.” Ein bisschen scherzhaft war das immerhin gemeint.