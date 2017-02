So soll es sein, so ist es aber nicht immer: Lamine Sané klärt vor Augsburgs Angreifer Raul Bobadilla. (kolbert-press/Christian Kolbert, action press)

Wie der Werder-Profi Lamine Sané so als Mensch ist, ist weitgehend unbekannt. Die breite Öffentlichkeit erfuhr da bislang nicht sonderlich viel. Man kann vermuten, dass Sané einigermaßen großzügig ist: Immerhin wurde zufällig publik, dass er einem Mitspieler seinen Ferrari lieh, der diesen dann nach einem Unfall leider zerschrammt zurückbrachte. Viel mehr wurde vom privaten Sané in Bremen jedoch noch nicht öffentlich. Man weiß nur, dass er 29 ist, in Frankreich geboren wurde, einen senegalesischen Hintergrund sowie einen bei Hannover 96 kickenden Bruder hat.

Seit Mittwoch dieser Woche darf man nun ebenfalls annehmen, dass er ein sehr höflicher und auch sehr ehrlicher Mensch ist. Am Mittwoch hat er sich erst mal entschuldigt, als er zu den Journalisten kam. Er hatte da wohl etwas missverstanden und verspätete sich deswegen beim Pressetermin im Weserstadion um fast 40 Minuten. „Excusez-moi“, sagte er, das brauchte nicht übersetzt zu werden, und als die Dolmetscherin dann wirklich seine erste Antwort auf die erste Reporterfrage übersetzte, folgte die nächste Entschuldigung. „Ich habe mich bei meinen Mitspielern entschuldigt“, sagte Sané, „ich habe in Augsburg nicht so gespielt, wie ein Abwehrchef spielen muss." Er sei von seiner eigenen Leistung sehr enttäuscht.

Er wisse auch nicht, wie das passieren konnte, er wisse nur, dass es nicht an seinen Knieproblemen lag. Die schleppe er schon lange mit sich herum, die werde er wohl bis zum Karriere-Ende mit sich herumschleppen. Sie ließen bei Trainingstagen mit zweimal voller Belastung nur ein abgespecktes Programm zu, mit einmal Training auf dem Platz und einmal im Kraftraum. Aber sie hätten, wie gesagt, mit der Niederlage von Augsburg nichts zu tun. Excusez-moi, das wurde zu Sanés Hauptwort an diesem Mittwoch, es galt für die Reporter, für die Kollegen, und auch für die Fans sollte es gelten.

Sané sieht sich als Abwehrchef

„Ich weiß auch nicht“, sagte Sané erneut, „ich war zu passiv, ich war nicht präsent genug.“ Dem unerfahrenen Ulisses Garcia an seiner Seite habe er zu wenig geholfen. Nach dem Spiel war der erfahrene Sané, für Girondons Bordeaux und Werder Bremen insgesamt schon mehr als 200-mal im Erstliga-Einsatz, auf den unerfahrenen Garcia zugegangen. „Ich habe ihm gesagt: Ich sehe die Hauptverantwortung bei mir“, sagte Sané. Garcia hatte vorm ersten und vorm dritten Gegentor die entscheidenden Zweikämpfe gegen den Augsburger Angreifer Raul Bobadilla verloren.

Ein Mann übernimmt Verantwortung: So oft, wie Lamine Sané von seinem Anteil an der Augsburg-Pleite sprach, so oft bezeichnete er sich als Abwehrchef. Das ist übrigens ein Terminus, den Werders Sportliche Leitung lange partout nicht in den Mund nehmen wollte. Werders Ehrenpräsident und langjähriger Geschäftsführer Klaus-Dieter Fischer hatte zuletzt diagnostiziert, dass Werder „in der Abwehr seit Jahren keinen Leader“ mehr habe. Sané erzielt oft gute Zweikampfwerte und will sich als ein Antreiber und Motivator für sein Team verstanden wissen. Seine Abwehr hat aber letztlich bereits 41 Gegentore in dieser Saison zugelassen.

Gegen Borussia Dortmund war es vor zweieinhalb Wochen Sané selbst, der nach einer BVB-Ecke nicht wie die anderen herausrückte, so das Abseits aufhob und das 2:1 des Gegners ermöglichte. In Augsburg passte er im Verbund mit Thomas Delaney und Torwart Felix Wiedwald nur unzureichend auf den Torschützen Koo zum Augsburger 2:2 auf. Er hatte schon beim 1:1 nach Garcias verlorenem Zweikampf den Torschützen Schmid nicht von dessen Torschuss abhalten können. So, wie Fischer keinen Leader in der grün-weißen Abwehr erkennen kann, so gehen in den Foren und Zeitungskommentaren die Sané-Meinungen der Werder-Beobachter auseinander.

Probier-Phase Nouris noch nicht abgeschlossen

Ist er wirklich ein guter Abwehrchef? Die Statistik mit den 41 Gegentoren spricht natürlich klar dagegen, auch wenn die nicht nur an Sané liegt. Er ist zwar erfahren, aber er ist völlig neu in eine neu formierte Abwehr gekommen, die schon bald einen neuen Trainer erhielt. Die Probier-Phase des neuen Trainers ist noch längst nicht abgeschlossen. Alexander Nouri will modern und flexibel sein. Aber der häufige Wechsel der Systeme, mal Dreier-, mal Viererkette, mal beides in nur einem einzigen Spiel?

Das erscheint eher mäßig geeignet, Zuverlässigkeit und Sicherheit fürs Abwehrzentrum zu erzeugen. Sané ist ein guter Zweikämpfer, aber er ist kein überragender Kopfball-Spieler. Er hat keine überragende Spieleröffnung. Und hinter ihm steht auch kein Torwart von Weltklasse-Format. Er spielt auch nicht in einem Verein, der seit Jahren schon für seine ganz besondere Defensiv-Kultur steht. „Wenn ich die Erfahrung von solch schlechten Spielen wie in Augsburg noch nie gemacht hätte, dann würde ich jetzt bei Real Madrid spielen“, sagt er.

Er ist sich jedoch sicher, dass bald alles besser wird. Man solle jetzt bitte nicht das große Ganze infrage stellen und „alles in die Ecke pfeffern“. Werder habe eine gute Mannschaft, er sei sicher, dass sie nicht bis zum Saisonschluss im Abstiegskampf stehen werde. Allerdings wirkte es ein bisschen unrund, als er auf die Vorbereitung für das nächste Spiel, am Sonnabend gegen Mönchengladbach, angesprochen wurde. Ein „extrem wichtiges Spiel“, wie Sané findet. Als ein Reporter ihn fragte, wie er denn am Dienstag Gladbachs Auftritt im DFB-Pokal gefunden habe, antwortete Sané: Das Spiel habe er nicht geschaut. Zeitgleich habe sein Ex-Verein Bordeaux gespielt, er habe also Bordeaux statt Gladbach zugesehen.

Das war natürlich nichts Unerlaubtes. Vorm Hintergrund der ernsten Lage in der Bundesliga-Tabelle wirkte es aber nicht sonderlich professionell. Immerhin durfte man vermuten: Eine ehrliche Haut scheint er zu sein, dieser Lamine Sané.