Lamine Sané hofft auf ein baldiges Comeback. (nordphoto)

Das berichtet der TV-Sender „Sky“. Sané hatte sich in der Partie gegen den SC Freiburg Einrisse am Außenband im rechten Knie zugezogen. Schon das Spiel gegen Wolfsburg am 5. Spieltag hatte Sané wegen Kniebeschwerden verpasst. Nun scheint es dem Knie des Senegalesen wieder gut zu gehen.

Seit Saisonbeginn hatte er sich mit überzeugenden Leistungen in der Bremer Viererkette etabliert. (fin)