Habt ihr das gesehen? Fin Bartels feiert sein herrliches Ausgleichstor gegen den BVB. (imago sportfotodienst, imago/Team 2)

Am Sonnabend spielt Werder gegen den FC Bayern. Mal angenommen, Sie hätten irgendwann in Ihrer Karriere zu den Bayern wechseln können – wäre das was für Sie gewesen?

Fin Bartels: Da wäre ich natürlich nie hingegangen (lacht).

Zu weit im Süden? Sie haben ja nie weiter südlich als in Bremen gespielt.

Sehen Sie, noch ein Punkt, der dagegen gesprochen hätte (lacht wieder). Im Ernst: Die Frage hat sich ja nie gestellt. Aber natürlich wäre es eine Ehre gewesen, wenn so ein Verein mal angefragt hätte.

Wäre Ihnen das große mediale Interesse bei einem Spitzenklub nicht auf die Nerven gegangen?

Das kann gut sein. Hier ist alles ja schon ein bisschen größer als vorher bei Hansa Rostock oder St. Pauli. Ich brauche das nicht unbedingt. Aber bei Werder ist es noch einigermaßen ruhig.

Wenn Sie es sich aussuchen könnten: Wäre es Ihnen lieber, auf Bundesliga-Niveau Fußball zu spielen, sich dabei aber in einem ruhigeren Umfeld wie bei einem Zweit- oder Drittligisten zu bewegen?

Ja. Aber nicht was die Fans angeht…

…also 42.000 im Stadion, aber …

…mit etwas weniger öffentlichem Interesse. Ja, das würde mir gefallen.

Sie haben mit 20 Ihr erstes Bundesliga-Spiel gemacht, ein halbes Jahr später per Fallrückzieher Ihr erstes Tor. Wenig später wurden Sie in die U21-Nationalmannschaft berufen. Hat sich das damals nach einem Senkrechtstart angefühlt, bei dem nach oben alles offen war?

Ja. Ich kam aus der dritten Liga von Holstein Kiel zu Hansa und habe die Chance bekommen, gleich in der ersten Liga dabei zu sein. Erst mal als Perspektivspieler, aber irgendwann wurde ich reingeworfen. Und dann hat‘s funktioniert. Es ging schon ziemlich von null auf hundert, sodass ich mich auch erst mal schütteln musste nach der ersten halben Saison.

Ihre Leistungen haben doch sicher zu Angeboten anderer Klubs geführt, zumal Hansa Rostock ja am Ende der Saison abgestiegen ist.

Es gab schon Anfragen. Aber ich hatte noch zwei Jahre Vertrag. Ich habe an die Perspektive bei Hansa geglaubt und damit ja auch nicht ganz falsch gelegen. Auch wenn es nicht immer nur positiv lief.

Sie hätten aber auch den Schwung der ersten Bundesliga-Saison nutzen und bei einem anderen Verein weiter durchstarten können. War der 21-jährige Fin Bartels schon so besonnen wie der 29-jährige es heute ist?

Natürlich hatte ich glänzende Augen, als mein Name zum ersten Mal in Überschriften auftauchte. Aber das relativiert sich alles, wenn man in der Presse dann auch mal nicht ganz so gut dasteht. Als junger Kerl hat man natürlich schon mal die Fantasie, dass es nach so einem guten Start richtig rundgeht. Aber ein Träumer war ich damals schon nicht. Ich war immer eher bodenständig; Freunde und Familie um mich zu haben, war mir damals schon sehr wichtig.

Mit Alexander Isak ist gerade ein 17-Jähriger aus Schweden zu Borussia Dortmund gewechselt. Was denken Sie, wenn Sie mitbekommen, dass ein Spieler so früh zu einem Topklub geht?

Die jungen Spieler sind teilweise schon so gut ausgebildet und fußballerisch so stark, dass sie es auch bei Mannschaften wie Dortmund schaffen können. Alleine dadurch, dass man da mittrainiert, entwickelt man sich ja. Aber um den Durchbruch wirklich zu schaffen, brauchst du auch Spielpraxis. Ihn wollten ja alle möglichen Vereine haben, und Dortmund ist, glaube ich, sogar noch ein Verein, wo er sich gute Chancen ausrechnen kann, mit 17 schon zu spielen.

Wenn ihm das gelingt, wird er bei Heimspielen vor 80.000 Zuschauern auflaufen. Wo standen Sie mit 17?

Da habe ich mit Holstein Kiel in der A-Jugend-Bundesliga gespielt. Das Ziel, das ich vor Augen hatte, war, im Holstein-Stadion zu spielen, vor 3000 Zuschauern. Man schaut ja immer erst mal zur ersten Mannschaft im eigenen Verein.

Sie haben den Weg zum Profi eher in kleinen Schritten gemacht.

Viele haben mir gesagt: Du musst weg aus Kiel, du musst in ein Fußball-Internat. Aber ich habe gesagt: Nein, das kann ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das für mich das Richtige gewesen wäre, weil ich eben das Drumherum mit Familien und Freunden brauche. Ich wollte auch mal einen Abend mit meinen Kumpels rausgehen, das war mir einfach wichtig.

Das alles hat dazu geführt, dass ich mich wohlgefühlt habe, und dadurch konnte ich auch meine Leistung bringen. Das konnten nicht alle nachvollziehen, und viele haben auch gesagt: Dann packst du es nicht. Aber ich habe auf meine Art das Gegenteil bewiesen.

Was haben Sie konkret aus Ihrem Werdegang gelernt?

Man darf nicht durchdrehen, wenn man die ersten Einsätze in der ersten Liga gehabt hat. Manche denken, sie haben es dann schon geschafft. Das hilft einem aber auch nicht, wenn man eine Woche später wieder auf der Bank sitzt. Heute bist du der große Star, morgen redet kein Mensch mehr über dich; alles geht sehr schnell im Fußballgeschäft. Ich glaube, dass es mir geholfen hat, dass ich alles Schritt für Schritt gemacht habe.

Sie sind seit zweieinhalb Jahren bei Werder. Hätten Sie, im Nachhinein betrachtet, nach dem Abstieg mit St. Pauli früher den Schritt zu einem Erstligaklub wagen sollen?

Vielleicht hätte ich es auch schon vor fünf Jahren schaffen können. Aber jetzt bin ich einfach froh, dass ich hier in Bremen bin, und versuche jede Woche meine beste Leistung abzurufen.

Das Sportliche ist das eine, die Persönlichkeit das andere. Glauben Sie, dass die Karrieren großer Talente durch frühe Wechsel ins Rampenlicht eher kaputt gemacht werden?

Das kann man so nicht sagen. Man muss dafür eben in der Lage sein, das auszuhalten, was nach dem Hype kommt, wenn es mal nicht gut läuft. Da muss man schon stark sein, mental und von der Persönlichkeit her. Wenn einer das schon als Jugendlicher kann und außerdem großes fußballerisches Talent hat – dann kann er eine richtig große Karriere machen. Wenn nicht, kann es auch schnell in die andere Richtung gehen. Ich wäre mit 17 jedenfalls nicht dafür bereit gewesen.

Jetzt, mit 29, sind Sie bei Werder nicht mehr wegzudenken – obwohl Sie keine feste Position haben, sondern auf allen denkbaren Positionen in der Offensive eingesetzt werden. Wie finden Sie das?

Eigentlich ist es gut, dass ich flexibel bin und überall spielen kann. Ich habe in meiner Karriere, glaube ich, nur bei vier Spielen im Kader gestanden, in denen ich nicht wenigstens eingewechselt wurde. Weil ich eben nicht auf eine Position festgelegt bin.

Nervt es auch manchmal, keine feste Position zu haben?

Wenn man ein paar Spiele in Folge auf derselben Position macht, klappt das Zusammenspiel mit den Mitspielern schon noch mal besser; man hat die Abläufe automatisch drin. Wenn ich auf eine neue Position komme, muss ich erst mal kurz überlegen, was da von mir verlangt ist. Aber im Fußball wird taktisch heutzutage sowieso so viel umgestellt, auch während des Spiels, da muss man einfach auf der Höhe sein und damit zurechtkommen.

Zurechtkommen müssen Sie und die Mannschaft auch damit, gegen den FC Bayern und viele andere Vereine der Liga die Underdogs zu sein. In den beiden Bundesliga-Jahren mit Rostock und St. Pauli ging es Ihnen ja auch schon so. Sind Sie diese Rolle leid oder gefällt Sie Ihnen?

Auf der einen Seite ist es schon eine schöne Rolle, als David gegen Goliath zu spielen und zu versuchen, die Bayern zu kitzeln. Aber es ist auch schön, mal Favorit zu sein. Jetzt geht es erst mal darum, gegen Bayern alles reinzulegen, wie wir es gegen Dortmund in den letzten 60 Minuten gemacht haben. Danach kommen die Mannschaften, gegen die wir wirklich punkten müssen, und Punkte holen, ist unser kurzfristiges Ziel. Mittelfristig wollen wir natürlich auch besseren Fußball spielen und den Gegner auch mal dominieren.

Das Gespräch führte Nikolai Fritzsche.