Werder-Trainer Alexander Nouri (l.) und Sportdirektor Frank Baumann. (nordphoto)

Es ist gar nicht so leicht, den Überblick zu behalten. 36 Profis stehen aktuell im Werder-Kader, dazu sind vier weitere Spieler ausgeliehen an zwei Vereine. Laszlo Kleinheisler und Leon Guwara spielen beim Ligarivalen und Frings-Klub Darmstadt 98, Levent Aycicek und Marnon Busch beim Zweitligisten 1860 München. Sie alle werden nach Saisonschluss zu Werder zurückkehren.

Ob sie danach eine Zukunft in Bremen haben? Zum jetzigen Zeitpunkt mag Frank Baumann dazu keine Aussage treffen. Sehr wohl aber gibt Werders Sportdirektor eine Einschätzung zur bisherigen Entwicklung der Leihspieler ab.

Selten auf dem Platz: Marnon Busch, ausgeliehen an den TSV 1860 München (Imago)

MARNON BUSCH:

Wie manches Ausleihgeschäft allen drei Seiten nutzt – dem Spieler, dem alten Klub und dem neuen Klub –, so gibt es manchmal auch drei eher unzufriedene Parteien. Etwa im Falle von Marnon Busch. Busch, 22 und rechter Verteidiger mit der Erfahrung aus neun Bundesliga-Einsätzen bei Werder, ist bei 1860 nur Kurzarbeiter. Drei Mal hat er in der Zweitliga-Mannschaft gespielt, vier Mal in der Regionalliga-Mannschaft. Zuletzt stand er im Spiel gegen Heidenheim wenigstens wieder im Kader, aber ob das etwas heißt, wenn der neue Trainer in wenigen Tagen die Arbeit aufnimmt? „Wir haben die Hoffnung, dass er durch den Trainerwechsel auf mehr Spielzeit kommt“, sagt Frank Baumann, der über schwierige Phasen in der Karriere junger Spieler sagt, dass sie auch „wichtige Erfahrungen“ sein können. Dem Rechtsverteidiger Busch sitzt auf seiner Position Filip Stojkovic vor der Nase, ein Nationalspieler aus Montenegro.

Endlich robust: Levent Aycicek, ausgeliehen an den TSV 1860 München. (Imago)

LEVENT AYCICEK:

Als Levent Aycicek noch ein Jugendspieler bei Werder war, da hat ihm Horst-Dieter Höttges regelmäßig als Chauffeur gedient. Höttges, Werder-Legende und als „Eisenfuß“ bundesweit berühmt, hat den kleinen Levent dann oft zur Familie nach Hannover gefahren und von dort wieder abgeholt. So beschaulich ist das Leben für Levent Aycicek heute längst nicht mehr. Er ist 22 inzwischen und kein Jugendfußballer mehr, sondern dabei, ein gestandener Profi zu werden. Und weil er das aktuell beim Zweitligisten 1860 München macht, erlebt er dort die ganze Unerbittlichkeit und Härte des Geschäfts.

Bei 1860 hat bekanntlich der millionenschwere Investor Hasan Ismaik das Sagen, und weil Ismaik Ismaik ist, hat das zur Folge, dass Trainer und Sportdirektoren alle paar Monate wechseln. Aycicekhat noch nicht einmal ein Jahr in München rum, da wird Vitor Pereira in Kürze sein sechster Trainer sein. Für Aycicek hatten die ständigen Wechsel Vor- und Nachteile. Wenn ein Trainer – wie zu Beginn dieser Saison Kosta Runjaic – nicht auf ihn setzte, musste er im Prinzip nur Geduld haben, bis der nächste Trainer kam und auf andere Spieler setzte. So war es auch diesmal.

Seit dem zehnten Spieltag ist Aycicek Stammspieler, insgesamt hat er in zwölf Spielen vier Tore geschossen und zwei vorbereitet. Und, vielleicht noch wichtiger, er hat sich eine gewisse Robustheit im Zweikampf zugelegt. „Zweikampfhärte war genau das, was mir noch gefehlt hat“, sagte Aycicek unlängst in einem Interview mit werder.de, „ich bin ein ganz anderer Spielertyp geworden.“ In Bremen, wo Aycicek noch bis 2018 unter Vertrag steht, verfolgt man diese Entwicklung mit großer Zufriedenheit. Frank Baumann sagt: „Er ist einer der auffälligsten Spieler der zweiten Liga. Wir sind sehr zufrieden. Er hat sich bei verschiedenen Trainern durchgesetzt und die Spielweise der zweiten Liga angenommen.“

Zu wenig Konstanz: Laszlo Kleinheisler, ausgeliehen an den SV Darmstadt 98. (Imago)

LASZLO KLEINHEISLER:

Es gibt da dieses Foto aus der Hinrunde. Es zeigt Laszlo Kleinheisler, wie er im strömenden Regen von Darmstadt auf den Knien direkt auf einen Fotografen zurutscht – Kleinheisler jubelt, er hat soeben den Treffer zum 2:1 erzielt. Am Ende hat Darmstadt sogar 3:1 gegen den VfL Wolfsburg gewonnen.

Dieser Erfolg am achten Spieltag sollte bis zum Jahresschluss Kleinheislers und Darmstadts Höhepunkt der Hinrunde bleiben. Zwölf Spiele, ein Tor, eine Vorlage – die Zahlen des Ungarn sind weder besonders gut noch besonders schlecht. Sie spiegeln ziemlich genau Kleinheislers erstes Halbjahr in der Ferne wider. „Laszlo hat immer wieder gute Ansätze gezeigt“, sagt Werders Sportchef Frank Baumann, „aber konnte seine Qualitäten noch nicht konstant einbringen.“

Und Qualitäten werden Kleinheisler, 22 Jahre jung und mit einem Vertrag bei Werder bis zum Jahr 2019 ausgestattet, nach wie vor nachgesagt. Bei Darmstadt spielt er formal meist auf der Zehn, agiert aber tatsächlich eher wie ein Achter. Er arbeitet defensiv viel mit und nimmt sich im Spiel nach vorne gern ein paar Freiheiten.

Das ist nicht immer effektiv, und so sagte Darmstadts ehemaliger Trainer Norbert Meier zwischendurch auch, dass Kleinheisler bisweilen „übermotiviert“ wirke, und „mehr Ruhe am Ball“ mahnte Meier auch noch an. Unterm Strich aber passten Spieler und Trainer gut zusammen.

Dann setzte eine Niederlagenserie ein, Meier musste gehen, „und Laszlos Leistungen haben in dieser schlechten Phase gelitten“, wie Baumann feststellen musste. Unter Darmstadts Interimstrainer Ramon Berndroth zählte Kleinheisler zuletzt nicht einmal mehr zum Kader. Doch jetzt ist ja Torsten Frings da, der bis September vorigen Jahres Co-Trainer bei Werder war und nun seine erste Stelle als Chefcoach in der Bundesliga antritt. Er kennt den Ungarn Kleinheisler, was, wie Baumann sagt, „durchaus ein Vorteil sein kann“.

Flexibel einsetzbar: Leon Guwara, ausgeliehen an den SV Darmstadt 98. (Imago)

LEON GUWARA:

Lange sah es während der Sommervorbereitung so aus, als könne Leon Guwara schneller als gedacht eine größere Rolle bei Werder spielen. Santiago Garcia fiel als Linksverteidiger verletzt aus, Robert Bauer war noch beim FC Ingolstadt unter Vertrag und kein Bremer – also spielte Guwara, unter anderem auch im Test gegen den englischen Spitzenklub FC Chelsea.

Doch je mehr es auf das Ende der Transferperiode zuging, desto intensiver arbeitete man bei Werder an einem Plan B für Guwara, und wie zuvor schon im Falle von Luca Caldirola im Sommer 2015 und dann Laszlo Kleinheisler handelte Werder einen Deal mit Darmstadt 98 aus. Bisher scheint es ein gutes Geschäft zu sein.

„Wir sind sehr zufrieden mit seiner Entwicklung“, sagt Baumann, „er hat viele Spiele auf höchstem Niveau und auf verschiedenen Positionen gemacht.“

Heißt konkret: Zehn Mal hat Guwara, 20 Jahre jung, gespielt, ein Mal als Innenverteidiger, sonst meist hinten links in der Viererkette. Ob Guwara, auf Auswärtsfahrten Zimmerkollege von Kleinheislerund wie Kleinheisler bis 2019 in Bremen unter Vertrag, nach dieser Saison eine Zukunft bei Werder hat, hängt maßgeblich von der Karriereplanung von Santiago Garcia ab.

Garcias Vertrag läuft im Sommer aus, und trotz früh geführter Gespräche hat der Argentinier bisher noch nicht verlängert. Gut möglich, dass Guwara ab Sommer den Back-up in Bremen gibt, dann womöglich hinter dem schwedischen Nationalspieler Ludwig Augustinsson, der im Falle eines Bremer Klassenerhalts kommen soll. Allerdings hat Werder den Wechsel Augustinssons bis heute nicht bestätigt.