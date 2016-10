Wenn die Werder-Profis in dieser Woche auf dem Trainingsplatz gestanden haben, dann war sie jedes Mal mit dabei. Mal führte Assistenztrainer Markus Feldhoff sie auf den Platz. Mal lehnte sie am Torpfosten. Mal bückte sich Cheftrainer Alexander Nouri zu ihr hinunter, um sie zu bearbeiten. Mal holte Nouri sie in den Kreis der Spieler, dann schauten alle ganz andächtig auf den seltenen Trainingsgast.

Alexander Nouri hat in dieser Woche die gute alte Taktiktafel groß herausgebracht. Sonst hängt sie in der Trainerkabine oder wird ergänzend zu Videoanalysen und Taktikschulungen in den Katakomben des Weserstadions zum Einsatz gebracht. Jetzt stand die Taktiktafel jeden Tag auf dem Rasen. „Das sollte man nicht überinterpretieren“, sagte Nouri zwar, als er am Freitag auf dieses Thema angesprochen wurde, „das ist nichts Besonderes.“ Aber das stimmte natürlich nicht.

Selbstverständlich ist eine Taktiktafel auf dem Fußballplatz – zumindest für Bremer Verhältnisse – etwas Außergewöhnliches. Außerdem steht die Taktiktafel wunderbar symbolisch für das anstehende Bundesliga-Spiel. Das findet am Sonntag um 15.30 Uhr statt, Werders Gegner wird RB Leipzig sein, und RB Leipzig ist eine Mannschaft, die erwiesenermaßen taktisch überragend spielt. Dem muss Werder eine eigene funktionstüchtige Taktik entgegensetzen.

RB spielt Powerfußball

Werder musste in dieser Saison unter Nouri schon gegen den VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen antreten. Individuell galten beide Teams als stärker besetzt, aber Werder schaffte es trotzdem, beide Gegner zu schlagen. Das gelang mit viel Begeisterung, Elan und einer gewissen Galligkeit im Zweikampf, aber auch taktisch bewegte sich Werder mit diesen Gegnern auf Augenhöhe. Gegen Leverkusen etwa machte Werder die Räume, die Leverkusens Turbodribbler so sehr lieben und ausnutzen, geschickt zu. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass weder Wolfsburg noch Leverkusen von der Top-Form vergangener Tage sehr, sehr weit (Wolfsburg) beziehungsweise ein gutes Stück weit (Leverkusen) entfernt waren.

Von RB Leipzig lässt sich das nicht behaupten. „Großes Kompliment“, sagte Werders Sportchef Frank Baumann mit Blick auf die bisherige Saisonleistung des Aufsteigers. Leipzig ist noch ungeschlagen, steht auf dem dritten Platz und ist, wie Baumann meint, „kein normaler Aufsteiger“, also kein Neuling, der vor allem dank der Aufstiegseuphorie dort oben steht und perspektivisch wieder nach unten gereicht wird, wenn erst mal der Bundesliga-Alltag Einzug gehalten hat. Leipzig, davon kann man wohl ausgehen, wird sich länger, ja vielleicht sogar auf Dauer oben in der Liga breitmachen.

Werder hat sich vorgenommen, den Leipziger Höhenflug zumindest ein bisschen zu bremsen. Alexander Nouri verzichtet klugerweise auf großspurige Ankündigungen in Richtung des Gegners, aber wenn man dem Werder-Trainer am Freitag zuhörte, dann konnte man anfangen zu glauben, dass Werder gegen den Leipziger Powerfußball nicht chancenlos sein muss. „Ich bin optimistisch“, sagte Nouri, „wir haben zuletzt gezeigt, dass man mit der richtigen Haltung und Aufmerksamkeit überall bestehen kann.“ Warum also nicht auch in Leipzig?

Werder seit drei Spielen ungeschlagen

Bei Werder haben sie den Gegner haarklein analysiert. Bei Werder wissen sie, dass die Leipziger jede Facette des modernen Spiels mit äußerster Dynamik angehen. Leipzig hat ligaweit eine der besten Zweikampfquoten, die Leipziger Spieler legen mit die längsten Laufwege zurück, und sie tun dies überdies mit der größtmöglichen Intensität. Ein Beispiel: Leipzigs Spieler umzingeln besonders gern die wichtigen Aufbauspieler des Gegners. Werders Abwehrspieler sowie die Ballverteiler Florian Grillitsch, Clemens Fritz und Zlatko Junuzovic können sich schon mal darauf einstellen, dass die gegnerischen Spieler im Vollsprint auf sie zukommen werden, sobald Werder in Ballbesitz ist. Daran sind in dieser Saison schon Könner wie der Dortmunder Julian Weigl, Gladbachs Christoph Kramer oder Wolfsburgs Luiz Gustavo fast verzweifelt. „Die Leipziger haben viele Spieler in Ballnähe“, sagt Nouri, für den das aber nicht nur eine Gefahr, sondern auch eine Chance ist, denn „dafür öffnen sich Räume“. Lange Bremer Bälle und Seitenwechsel dürften am Sonntag zu sehen sein.

Wenn es Werder dann noch gelingt, das bewegliche Leipziger Sturmduo Timo Werner und Yussuf Poulsen sowie die rasenden Außenbahnspieler Emil Forsberg und Oliver Burke möglichst weit vom Tor fernzuhalten, dann hätte Werder schon mal eine Menge erreicht. Dann könnte das Leipzig-Spiel bestenfalls nicht nur zur taktischen Reifeprüfung werden, sondern auch zur Fortsetzung eines Bremer Trends. Seit drei Spielen ist Werder ungeschlagen, von einer Erfolgsserie mag zwar niemand bei Werder und erst recht Alexander Nouri nicht reden, aber ein (Teil-)Erfolg in Leipzig würde einige Zweifel an der Nachhaltigkeit der jüngsten Bremer Erfolge beseitigen.

Ob er darauf hoffe, dass Werder jetzt einen Lauf starten würde, wurde Nouri am Freitag gefragt. „Handeln“, antwortete der Werder-Trainer, „handeln ist besser als hoffen.“ Das taugt auch als Rat an die Spieler. Gerade gegen einen leidenschaftlichen Gegner, wie RB Leipzig es sein wird.