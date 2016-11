Plötzlich ganz oben: Werders Offensivspieler Serge Gnabry. (imago)

Mit dem Dreifach-Torepack der Qualitätsmarke Fritz Walter in der Tasche dachte Serge Gnabry kurz an sein noch wichtigeres Jahres-Highlight in Brasilien. "Olympia war für mich natürlich ausschlaggebend, dass es so weit gekommen ist. Zuvor war es schwer", fasste der frech aufspielende Länderspiel-Neuling den Knackpunkt seiner Karriere zusammen. Der 21 Jahre alte Gnabry sicherte sich im Regenspiel von San Marino gleich bei seinem Einstand in der deutschen Elite-Auswahl einen Platz in den Geschichtsbüchern.

Fotostrecke: Diese Spieler liefen für Werder und die deutsche Nationalelf auf Drei Tore bei der Premiere waren zuvor nur fünf Nationalspielern gelungen, auch dem späteren Weltmeister und Ehrenspielführer Fritz Walter. "Das ist klasse für ihn, für seine Entwicklung und für sein Selbstbewusstsein", lobte Joachim Löw den effektivsten Debütanten seiner Bundestrainer-Zeit: "Egal gegen welchen Gegner ist das ein sehr guter Auftakt in der Nationalmannschaft." Vom Abstellgleis beim FC Arsenal in knapp vier Monaten zu einer Alternative für die nächste Weltmeisterschaft - das klingt nach Fußball-Märchen.