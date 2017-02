Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Werder-Verteidiger Luca Caldirola soll bei U 23 Spielpraxis sammeln

Werder Bremen ist am Donnerstag ohne Luca Caldirola ins Kurztrainingslager vor dem Mainz-Spiel aufgebrochen. Schon in der Vorwoche stand der Innenverteidiger nicht im Kader. Spielen soll er am Wochenende trotzdem.