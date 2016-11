Luca Caldirola arbeitet an seinem Comeback. (nordphoto)

Luca Caldirola hofft, dass er noch vor der Winterpause sein Comeback in der Bundesliga feiern kann. Es sei sein Traum, im Spiel bei 1899 Hoffenheim kurz vor Weihnachten wieder dabei zu sein, sagte Werders verletzter Innenverteidiger.

Caldirola hatte sich im September im Spiel gegen den FC Augsburg einen Außenknöchelbruch zugezogen. Zurzeit arbeitet er im Kraftraum an seiner Rückkehr. In zwei bis drei Wochen will er wieder auf dem Trainingsplatz stehen.