Marco Bode setzt auf Alexander Nouri. (nordphoto)

Marco Bode ist sehr angetan vom neuen Trainer Alexander Nouri. „Ich finde, er macht das schon sehr reif, auch das ganze Drumherum – das ist ja der Hauptunterschied zwischen Bundesliga und dritter Liga“, sagte Werders Aufsichtsratsboss im Interview mit dem WESER-KURIER. Bode kann sich eine mehrjährige Zusammenarbeit mit Nouri vorstellen. „Meine Hoffnung ist selbstverständlich sehr groß, weil Alex viel Fachkompetenz mitbringt. Ich sehe auch, dass sich die Fans sofort hinter ihn stellen und er auch in den Medien gut ankommt. Das ist nicht das Entscheidende, aber es hilft.“

Auch die Arbeit von Sportchef Frank Baumann lobt Bode. „Ich bin glücklich mit dieser Entscheidung“, sagte Bode, der im Sommer für die Trennung von Geschäftsführer Thomas Eichin gesorgt und Ex-Profi Baumann als Nachfolger eingestellt hatte. Baumann hat seitdem Viktor Skripnik als Trainer entlassen und viele neue Spieler geholt, darunter Serge Gnabry, der einen famosen Start bei Werder hingelegt hat. „Frank Baumann hat in der Kaderentwicklung begonnen, seine Philosophie umzusetzen“, sagte Bode. Allerdings wartet auf Baumann noch viel Arbeit. „Klar ist: Unser Kader ist zu groß“, so Bode. Das heißt, dass Werder im Winter versuchen wird, mehrere Profis abzugeben.

