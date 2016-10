Markus Feldhoff arbeitete zuletzt als Co-Trainer beim SC Paderborn. (imago)

Cheftrainer Alexander Nouri kennt seinen neuen Assistenten bereits: "Wir haben in Uerdingen und Osnabrück zusammen auf dem Platz gestanden und waren in den vergangenen Jahren auch immer im regelmäßigen Austausch. Wir haben eine ähnliche Auffassung, wie wir als Trainer im Team zusammenarbeiten und welche Spielphilosophie wir verkörpern möchten", hieß es in einer Mitteilung des Vereins.

Feldhoff wird bereits am Mittwochvormittag am Training der Mannschaft teilnehmen.

Der ehemalige Stürmer spielte unter anderem für Bayer 04 Leverkusen, Wolfsburg, Gladbach und Uerdingen und kommt auf 157 Bundesliga-, 34 Zweitliga- und 90 Regionalligaspiele. 2008 beendete er seine aktive Laufbahn und widmete sich seiner Trainerkarriere. Er sammelte Erfahungen als Co-Trainer beim VfL Osnabrück, Energie Cottbus und zuletzt beim SC Paderborn.

Werders-Sportchef Frank Baumann bestätigte dem WESER-KURIER bereits am Dienstagabend die Verpflichtung eines neuen Trainers, wollte aber zum damaligen Zeitpunkt den Namen noch nicht nennen. (wk)