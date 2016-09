Werders Max Kruse. (nordphoto)

"Es war sicher nicht die beste Entscheidung", sagte der 28 Jahre alte Angreifer der Online-Ausgabe der "Rheinischen Post" (Samstag). Dem Schritt gewinnt er allerdings auch positive Aspekte ab: "Auch in schwierigeren Zeiten lernt man weiter."

Kruse war nach einem Jahr beim VfL Wolfsburg zur neuen Saison nach Bremen gewechselt. In Gladbach war er Stammspieler und konnte in zwei Bundesliga-Spielzeiten 23 Tore erzielen. Er hatte sich in der Vorbereitung auf die laufende Spielzeit mit Werder am Knie verletzt und fällt noch mehrere Wochen aus.

Kruse, der seinen Platz im Kader der Nationalmannschaft verloren hat, habe auch überlegt, ob er weiter in Deutschland Fußball spielen oder ins Ausland wechseln solle. "Ich habe mich dann aber entschlossen, dass ich mich nicht verstecken muss und hier bleiben will. Ich habe niemandem geschadet, außer mir selbst. Und mit dem Gegenwind komme ich klar", erläuterte Kruse vor dem Bundesligaspiel von Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen am Samstagabend. (dpa)