Max Kruse soll nach seinem Außenbandriss noch in diesem Jahr wieder für Werder auflaufen. (imago)

Wenn alles glatt läuft, dann könnte Max Kruse noch fünf Mal für Werder in diesem Jahr auflaufen. „Es sieht ganz gut aus, er ist im Plan“, sagte Werders Geschäftsführer Frank Baumann am Montag. Im Plan bedeutet dabei auch, dass Kruse seine Reha ab jetzt in Bremen am Weserstadion fortsetzt, nachdem er zuvor in Hamburg gearbeitet hat.

Im Moment darf Kruse, der sich im Pokalspiel gegen Lotte einen Außenbandriss im Knie zugezogen hatte, Fahrrad fahren und für die Oberkörpermuskulatur arbeiten. Schon sehr bald soll er auch aufs Laufbahn dürfen. Werder geht mit dem Thema Kruse-Rückkehr sehr behutsam um, „wir werden nichts riskieren“, sagte Cheftrainer Alexander Nouri. Aber Baumann ergänzte immerhin: „Eine Rückkehr vor Ende November ist die Zielsetzung.“ Am 26. November findet das Nordderby gegen den HSV statt, danach muss Werder bis Weihnachten noch gegen Ingolstadt, Hertha, Köln und Hoffenheim spielen.