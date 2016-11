Max Kruse will am Mittwoch ins Mannschaftstraining zurückkehren. (nordphoto)

In einem seiner rountinemäßigen Livestreams hatte Werders Offensivspieler Max Kruse die Facebook-Gemeinde zuvor darüber informiert, dass er bereits am Mittwoch ins Bremer Mannschaftstraining zurückkehren werde. Ähnlich wie bei Claudio Pizarros Comeback am Dienstag handelt es sich auch in Kruses Fall um eine Rückkehr in Raten.

Anfang der Woche hatte Kruse noch gemutmaßt, "dass es diese Woche noch nicht für das Mannschaftstraining reicht". Werder-Trainer Alexander Nouri hatte am Dienstag gesagt, dass Kruse unter der Woche einen Leistungstest machen solle, um im Anschluss zu entscheiden, ob er Teile des Mannschaftstrainings absolvieren kann.

Nach seiner Knieverletzung, die er sich im Pokalspiel gegen Lotte zugezogen hatte, arbeitet Kruse seit einigen Wochen an seiner Rückkehr in den Werder-Kader. (nsc)