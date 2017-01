Unter Münchnern: Der Bremer Max Kruse kommt zum Schuss – und mehrere Gegner können ihn nicht daran hindern. (nordphoto / Ewert, nordphoto)

Zlatko Junuzovic musste einen Moment nachdenken. Er konnte nicht sofort erzählen, wie er die Aktion in der 53. Minute erlebt hatte; sein Kopf war wohl noch zu voll von den Eindrücken dieser Partie. Dann aber legte Junuzovic los, und wer ihm zuhörte, der ahnte, was die Aktion ausgemacht hatte. Denn Junuzovic erzählte so flüssig und schnell, wie die Bremer in eben jener 53. Minute gespielt hatten. „Ich bekomme den Ball vom Santi, dreh' mich, der Serge läuft in die Tiefe”, sagte er. „Ich mach' einen Haken nach hinten, und da sehe ich halt die Lücke, wo der Max reinläuft. Ich hab' mir gedacht, er macht ihn gleich mit dem zweiten Kontakt, aber er lässt noch einen Gegenspieler aus und macht das Tor.”

In der Szene, die Junuzovic beschrieben hat, haben Werders Fußballer nicht nur das 1:2 gegen den Tabellenführer FC Bayern erzielt. Sie haben auch gezeigt, wie sie spielen müssen, um in dieser Bundesliga-Rückrunde Erfolg zu haben und in der Tabelle zu klettern: Sie haben kombiniert. Sie haben den Ball flitzen lassen. Sie haben das Potenzial, das ihr Kader neuerdings bietet, perfekt genutzt. Es war kein Zufall, dass Max Kruse die letzte Station dieser Kombination war, dass er die Vorarbeit seiner Kollegen zugespitzt und vollendet hat. Kruse schenkt Werder, wie auch Serge Gnabry, in der Offensive eine völlig neue Qualität. Die beiden können manches, was in ihrem Team sonst keiner kann. Ihre Kollegen müssen ihnen nur noch konsequenter die Chance geben, es zu zeigen. Kruse und Gnabry können nur dann wirken, wenn Werder sie auch wirken lässt.

„Nach vorn hin haben wir die Qualität, dass wir immer für ein Tor gut sind”, sagte Junuzovic. „Das müssen wir halt mehr ausspielen. Wir müssen mehr Situationen so hinbekommen, dass Serge und Max zu Abschlüssen kommen.” Werders Trainer Alexander Nouri befand nach der knappen Niederlage gegen den FC Bayern: „Wir hätten uns vielleicht auch in der ersten Halbzeit noch mehr zutrauen müssen zu kombinieren.” In Kruse, Gnabry, Junuzovic und dem frisch verpflichteten, enorm spielstarken Dänen Thomas Delaney habe Werder „jetzt einfach diese Ballsicherheit und die Möglichkeit, auch wirklich Fußball zu kombinieren und zu spielen”. Soll heißen: Werder muss ein Spiel nicht mehr immer nur als kämpferische Einheit gewinnen. Werder soll auch mal glänzen, Werder soll auch mal Künstlerkolonie sein. Werder hat jetzt ein Kraftzentrum von hoher kreativer Qualität, muss aber noch lernen, dieses Kraftzentrum permanent und konsequent zu nutzen.

Baumann will Kruses Zusammenspiel mit dem Team verbessern

Delaney lobte, bei dem Treffer gegen den FC Bayern sei das erstklassig gelungen: „So wollen wir spielen: schnell.” Denn in der Partie am Sonnabend fiel mal wieder auf: Kruse und Gnabry können ihr Talent für Werder immer dann gewinnbringend nutzen, wenn ihr Team das Spiel rasant, mutig, drangvoll macht – und wenn die beiden Offensivgeister dadurch die Gelegenheit haben, den Gegner zu überraschen. Wenn das Spiel erst mal im Schwung ist, können Kruse und Gnabry den Schwung wunderbar verstärken. Wenn das Spiel aber lahmt und der Ball nur schleppend und auf Umwegen bei den Angreifern ankommt, dann sind sie nur halb so stark, wie sie sein könnten.

In der Partie gegen den Rekordmeister aus München hat speziell Kruse gezeigt, wie wertvoll er für seine Mannschaft sein kann. Künftig muss die Mannschaft aber noch häufiger zeigen, wie wertvoll sie für Kruse sein kann. Der Angreifer habe „sehr gute Laufbewegungen”, sagte Junuzovic. „Er steht gut in den Lücken drin.” Die Bremer müssten die Anspiele in diese Lücken „noch mehr forcieren”. Teilweise hätten sie schon mutig agiert: „Da haben wir aufgedreht, das war alles gut. Das müssen wir nur mehr und mehr machen.“ Junuzovic weiß, dass eine Mannschaft dieses Risiko eher geht, wenn sie selbstbewusst ist. Im Spiel gegen die Bayern hat er beobachtet, dass diese Risikofreude erst in der zweiten Hälfte wuchs: „Das sollten wir von Beginn weg zeigen: mutiger sein, den Gegner fordern.”

Werders Sportchef Frank Baumann glaubt, dass Kruse und seine Mitspieler schon deshalb immer mehr voneinander profitieren werden, weil sie sich von Woche zu Woche, von Spiel zu Spiel genauer kennenlernen. „Über die Qualitäten von Max brauchen wir nicht zu diskutieren: Er hilft uns sportlich weiter”, sagte Baumann. „Wenn jetzt auch Stück für Stück das Zusammenspiel mit seinen Kollegen besser wird, dann glaube ich, dass er seine Qualitäten noch mehr für uns einbringen kann.” Kruse schirmt den Ball, wenn er ihn hat, erstklassig ab; er vereint Übersicht und Spielwitz, Tempo, Technik und Drang zum Tor. Er hat nicht zufällig 14 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert – und er hofft nicht ohne Grund, dass noch ein paar Länderspiele dazukommen.

Nouri hofft auf noch mehr Selbstvertrauen in den nächsten Spielen

Aber um sich für Bundestrainer Joachim Löw wieder interessant zu machen, muss er in Bremen auffallen. Er muss Tore vorbereiten und Tore schießen, er muss besondere Momente erschaffen. Er muss immer herausragen, nicht nur manchmal. Dass er das kann, das wissen seine Kollegen. „Er ist ein Spieler, der Trouble machen kann”, sagte Mittelfeldmann Delaney. Torwart Felix Wiedwald lobte: „Er ist ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann.”

Kruses Mitstreiter Gnabry hat in der Partie gegen den FC Bayern etwas glücklos gewirkt; seine Vorstöße endeten manchmal im Nichts, seine Torschüsse waren meist eher Schüsschen. Kruses Aktionen wirkten zielführender. Dass er das Bremer Tor des Tages erzielte, war die logische Konsequenz. „Das hat er hervorragend herausgespielt und vollendet”, sagte Baumann über Kruse. „Er war viel unterwegs, er hat sich dieses Tor irgendwie erarbeitet und verdient”, lobte Nouri. „Er hat das toll gemacht.” Ob die 90 Minuten vom Sonnabend Kruses bisher bester Auftritt für Werder gewesen sind? „Das weiß ich nicht”, sagte Nouri. „Ich fand, dass er auch davor schon gute Spiele gemacht hat.“ Er hoffe, fügte der Trainer an, „dass ihm dieses Tor und die Leistung jetzt noch mal mehr Selbstvertrauen und Rückenwind gibt für die nächsten Spiele”.

Wenn dieser Rückenwind wirkt und wenn Max Kruse und auch Serge Gnabry tatsächlich ihre Stärke immer häufiger zeigen können, dann wäre das für die Bremer doppelt wertvoll. Es würde ihnen helfen, in der Bundesliga-Tabelle zu klettern. Und es würde vergessen lassen, dass ihr Angriffskollege Claudio Pizarro schon wieder verletzt ist – und dass keiner weiß, ob er noch mal so gut wird, wie er mal war.