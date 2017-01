Niklas Moisander. (nordphoto)

Wunder gibt es immer wieder. Sang vor vielen Jahren schon Katja Ebstein, sangen danach auch andere Künstler – und behaupten auch immer wieder Fußballer. Am Mittwoch hat das Werders Verteidiger Niklas Moisander behauptet, als es um Werders Aussichten im anstehenden Spiel gegen den FC Bayern am Sonnabend ging.

Er selbst hab ja solche Spiele erlebt, in denen der klare Außenseiter den klaren Favoriten wider Erwarten doch besiegen konnte. Zum Beispiel vor gut drei Jahren, als er mit Ajax Amsterdam in der Champions League den übermächtigen FC Barcelona empfing. „Da ist unsere Taktik perfekt aufgegangen, wir lagen zur Halbzeit 2:0 vorn und haben dann tatsächlich 2:1 gewonnen“, erzählt der Finne. Wenn am Sonnabend Werder auch solch einen perfekten Tag erwischen würde und Bayern eben nicht, dann könne geschehen, was niemand erwarte, sagt er. „Außer wir selbst“, fügt er noch an.

Er freue sich jedenfalls aufs Bayern-Spiel, das in der Bundesliga dann sein erstes wäre. Auf die Frage, ob er in einem Ligaspiel schon mal mit sechs Gegentreffern vom Platz gegangen ist, was Werder gegen Bayern zuletzt andauernd passiert ist, antwortete Moisander: „Nein, das Maximum waren vier, denke ich.“ Was nur fast zutrifft. Zwei frühe Einsätze endeten einst im Dienst von AZ Alkmaar mit fünf Gegentoren. Was schlecht war, muss man sich nicht unbedingt so lange merken.