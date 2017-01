Niklas Moisander sieht die Defensive von Werder verbessert. (nordphoto)

Während Sané sich ein klares Ziel für den Rest der Saison vorgenommen hat – „Zehn Gegentore wären okay“, sagte er im WESER-KURIER-Interview –, will Moisander sich nicht festlegen. „Ich glaube nicht so sehr an Zahlen, sondern eher an den Prozess“, sagt er. Wenn Werder von Spiel zu Spiel besser verteidige, sei die Zahl der Gegentore nicht entscheidend. Er ringt sich dann doch noch zu einer Zielsetzung durch, die allerdings nicht besonders gewagt ist: „Wir wollen auf jeden Fall weniger Gegentore kassieren als in der Hinrunde.“

Der „Prozess“, von dem er spricht, ist laut Moisander auf einem guten Weg. Das Zusammenspiel in der Abwehr fühle sich „besser an als vor der Pause“, sagt er. „Wir haben schon vor Weihnachten besser verteidigt und uns im Trainingslager und in den Einheiten hier in Bremen weiter gesteigert.“ Werder habe in den letzten Spielen vor der der Winterpause zwar „noch nicht oft genug zu null gespielt“, aber in der Defensive sicherer gestanden, sagt Moisander. Es sei wichtig, dass Werders Abwehr sich weiter verbessere, denn: „Die Stärke unserer Abwehr ist mit das Wichtigste für den Klassenerhalt.“

Moisander kennt die Dreierkette aus Italien

Außer der Serie von fünf ungeschlagenen Spielen vor der Pause gibt auch Werders neue taktische Flexibilität Moisander Zuversicht, dass die Gegentore nicht mehr das bestimmende Thema der Rückrunde sein werden. „Es ist gut, dass wir die Dreierkette in Spanien intensiv geübt haben“, sagt er. Gegen manche Mannschaften sei das System mit drei Innenverteidigern „sehr gut geeignet“. Aber auch die Viererkette, mit der Werder in der Hinrunde fast immer antrat, hat für ihn einen Vorteil: „Das 4-4-2 ist uns besser bekannt.“

Das gilt insbesondere für Moisander selbst, jedenfalls, was seine Zeit bei Werder angeht. Der 31-Jährige durfte im Trainingslager nur in einer Trainingseinheit als Teil der Dreierkette ran. In allen anderen Einheiten und bei den Testspielen gegen den FC Brügge und Eintracht Braunschweig verteidigte er in einer Viererkette. Warum er das neue System nicht öfter üben durfte? „Da müssen Sie den Trainer fragen“, sagt Moisander. Ein Problem sei es für ihn aber nicht. „Ich habe in Italien in einer Dreierkette gespielt“, sagt er. „Für mich ist es kein neues System.“

Unentschieden gegen Dortmund wäre gut

So wie mit den Gegentoren hält Moisander es auch mit den Ergebnissen der Testspiele. Dass Werder in drei Testspielen kein Sieg gelang, sage „nicht viel aus“, findet er. Wichtiger seien die Leistungen der Mannschaft gewesen, und die hätten ihm größtenteils gefallen. „Wir haben das Spiel phasenweise sehr gut kontrolliert, bei Ballbesitz das Tempo gut variiert und unsere Angriffe konsequent vorgetragen“, sagt Moisander. Nicht so gut gefallen habe ihm, dass Werder insbesondere gegen Braunschweig den Ball mehrfach leicht verloren und die folgenden Gegenangriffe nicht schnell genug unterbunden habe.

Am Sonnabend gegen Borussia Dortmund wird Werder sich solche Fehler nicht erlauben dürfen. Moisander hält einen Sieg zwar „in einem Traumszenario“ für möglich, „aber realistisch gesehen wäre schon ein Unentschieden ein sehr gutes Ergebnis für uns“, sagt er. Es gibt da aber etwas, was ihm Mut macht: „Wir haben Glück, dass (Pierre-Emerick) Aubameyang beim Afrika-Cup ist.“ Der Mann aus Gabun ist für Moisander zusammen mit Robert Lewandowski der beste Angreifer der Bundesliga. „Wenn er dabei ist, gibt das seinen Mitspielern Selbstvertrauen“, sagt Moisaner. Nun, da er nicht dabei ist, werde Dortmund ein bisschen weniger selbstbewusst auftreten. Und Werder, so darf man das verstehen, ein kleines bisschen mehr.