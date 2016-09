Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Werder-Kader für das Spiel in Gladbach Moisander und Kainz sind dabei

Olaf Dorow

Ohne Max Kruse, Claudio Pizarro, Santiago Garcia, Philipp Bargfrede und Luca Caldirola ist Werder am Freitagnachmittag nach einem Abschlusstraining unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Richtung Mönchengladbach aufgebrochen, wo an diesem Sonnabend um 18.30 Uhr der nächste Versuch angepfiffen wird, den ersten Pflichtspiel-Erfolg dieser Saison zu erzielen.